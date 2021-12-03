Шахтер – Львов: где смотреть матч чемпионата Украины

В пятницу, 3 декабря, донецкий Шахтер примет Львов в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины. Смотреть поединок можно на ТВ и в интернете

Шахтер VS Львов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок начнется в 17:00. Шахтер – Львов трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч Шахтер Львов

Футбол-1

Футбол-2

Футбол-1, суббота, 11:55 (повтор)

Шахтер идет на втором месте в турнирной таблице Премьер0-лиге, но уступает Динамо только по разнице голов.

Реклама

Противостоять сегодня им будет 12-я команда чемпионата Украины. Правда, Львов сейчас набрал ход, одержав две победы подряд перед поездкой в Киев.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 16 13 2 1 43 8 35 41 Забитые 43 Пропущеные 8 Разница 35 Результаты последних матчей: В В П В В 2 Шахтер Шах 16 13 2 1 41 8 33 41 Забитые 41 Пропущеные 8 Разница 33 Результаты последних матчей: В В В В В 3 Днепр-1 Дне 16 11 1 4 29 16 13 34 Забитые 29 Пропущеные 16 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В В П 4 Заря Зар 16 10 2 4 35 18 17 32 Забитые 35 Пропущеные 18 Разница 17 Результаты последних матчей: В П В В В 5 Ворскла Вор 16 9 4 3 29 17 12 31 Забитые 29 Пропущеные 17 Разница 12 Результаты последних матчей: П В В Н П 6 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забитые 18 Пропущеные 22 Разница -4 Результаты последних матчей: В П В П Н 7 Александрия Але 16 6 5 5 15 14 1 23 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: П П В Н Н 8 Верес Вер 16 6 4 6 14 16 -2 22 Забитые 14 Пропущеные 16 Разница -2 Результаты последних матчей: П В П Н В 9 Металлист 1925 Мет 16 6 1 9 16 26 -10 19 Забитые 16 Пропущеные 26 Разница -10 Результаты последних матчей: П П П П В 10 Колос Кол 16 5 3 8 11 22 -11 18 Забитые 11 Пропущеные 22 Разница -11 Результаты последних матчей: В Н В П П 11 Рух Рух 15 4 4 7 15 20 -5 16 Забитые 15 Пропущеные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: В П П Н Н 12 Львов Льв 16 4 4 8 12 23 -11 16 Забитые 12 Пропущеные 23 Разница -11 Результаты последних матчей: В В П В Н 13 Черноморец Чер 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забитые 17 Пропущеные 36 Разница -19 Результаты последних матчей: П П В Н Н 14 Минай Мин 16 1 7 8 11 25 -14 10 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: П Н Н П П 15 Ингулец Инг 15 2 4 9 11 26 -15 10 Забитые 11 Пропущеные 26 Разница -15 Результаты последних матчей: П Н П Н П 16 Мариуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забитые 18 Пропущеные 38 Разница -20 Результаты последних матчей: П П В П П

Впрочем, по мнению букмекеров, шансов у Львова в матче против Шахтера нет: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

Реклама

Сегодня Шахтер снова не сможет рассчитывать на Исмаили и Фернандо, зато вернулись в строй Судаков и Степаненко. Кстати, уже тренируется с основной Жуниор Мораес, но он пока еще не готов выходить на поле.

У Львова из-за дисквалификации поединок пропустит основной полузащитник Иван Брикнер.

Смотрите, как Шахтер и Львов играли между собой в первом круге: