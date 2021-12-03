4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Шахтер

17:00

Львов

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Шахтер – Львов: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
3 декабря, 11:25
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В пятницу, 3 декабря, стартует 17-й тур чемпионата Украины: откроет программу уикенда поединок между Шахтером и Львовом. Следите за поединком с нашим мультимедийным онлайном

Поединок Шахтер – Львов пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Видео голов и обзор матча в нашем модуле онлайна.

Трансляцию матча Шахтер – Львов
смотрите на olltv
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ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЛЬВОВ

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Турнирное положение

Шахтер делит первое место с Динамо, уступая киевлянам только по разнице забитых и пропущенных мячей. В чемпионате Украины "горняки" не теряют очки на протяжении уже двух месяцев – с 3 октября, когда сыграли вничью с Динамо.

Львов располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Львовяне в текущем сезоне одержали четыре победы, три из которых – в последних пяти матчах! Так что гости едут в Киев с серьезными намерениями побороться за очки.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
16
13
2
1
43
8
35
41
Забитые 43
Пропущеные 8
Разница 35
Результаты последних матчей: В В П В В
2
Шахтер Шахтер Шах
16
13
2
1
41
8
33
41
Забитые 41
Пропущеные 8
Разница 33
Результаты последних матчей: В В В В В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
16
11
1
4
29
16
13
34
Забитые 29
Пропущеные 16
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В В П
4
Заря Заря Зар
16
10
2
4
35
18
17
32
Забитые 35
Пропущеные 18
Разница 17
Результаты последних матчей: В П В В В
5
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забитые 29
Пропущеные 17
Разница 12
Результаты последних матчей: П В В Н П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забитые 18
Пропущеные 22
Разница -4
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
Александрия Александрия Але
16
6
5
5
15
14
1
23
Забитые 15
Пропущеные 14
Разница 1
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Верес Верес Вер
16
6
4
6
14
16
-2
22
Забитые 14
Пропущеные 16
Разница -2
Результаты последних матчей: П В П Н В
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забитые 16
Пропущеные 26
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
10
Колос Колос Кол
16
5
3
8
11
22
-11
18
Забитые 11
Пропущеные 22
Разница -11
Результаты последних матчей: В Н В П П
11
Рух Рух Рух
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забитые 15
Пропущеные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
Львов Львов Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П В Н
13
Черноморец Черноморец Чер
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14
Результаты последних матчей: П Н Н П П
15
Ингулец Ингулец Инг
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забитые 11
Пропущеные 26
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: П П В П П

История очных матчей

Львов знает, как обыгрывать Шахтер. В марте этого года львояне сенсационно обыграли тогда еще команду Луиша Каштру со счетом 3:2. Правда, предыдущая виктория команды из Львова дотирована еще 2008 годом.

В целом же Шахтер одержал восемь побед против двух у Львова. И лишь один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей – 28:7.

Кстати, в первом круге Шахтер во Львове разгромил одноименную команду со счетом 3:0.

Кто сыграет

У Львова из-за перебора желтых карточек поединок пропустит полузащитник Иван Брикнер. В текущем сезоне футболист отыграл в 15 матчах, так что его будет не хватать тренерскому штабу львовян.

У Шахтера нет дисквалифицированных игроков. Накануне в общую группу вернулся Жуниор Мораес, но играть пока не готов. Также не восстановились Исмаили и Фернандо, зато уже в строю Степаненко и Судаков.

Предварительная заявка

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка

Нападающий: Сикан

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

  • Победа Шахтера – 87%
  • Ничья – 10%
  • Победа Львова – 3%

Где смотреть

Матч Шахтер – Львов в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", также трансляция будет доступна с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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Пятница, 3 декабря
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