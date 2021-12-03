Шахтер – Львов: онлайн матча чемпионата Украины

В пятницу, 3 декабря, стартует 17-й тур чемпионата Украины: откроет программу уикенда поединок между Шахтером и Львовом. Следите за поединком с нашим мультимедийным онлайном

Поединок Шахтер – Львов пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Видео голов и обзор матча в нашем модуле онлайна.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЛЬВОВ

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Турнирное положение

Шахтер делит первое место с Динамо, уступая киевлянам только по разнице забитых и пропущенных мячей. В чемпионате Украины "горняки" не теряют очки на протяжении уже двух месяцев – с 3 октября, когда сыграли вничью с Динамо.

Львов располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Львовяне в текущем сезоне одержали четыре победы, три из которых – в последних пяти матчах! Так что гости едут в Киев с серьезными намерениями побороться за очки.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 16 13 2 1 43 8 35 41 Забитые 43 Пропущеные 8 Разница 35 Результаты последних матчей: В В П В В 2 Шахтер Шах 16 13 2 1 41 8 33 41 Забитые 41 Пропущеные 8 Разница 33 Результаты последних матчей: В В В В В 3 Днепр-1 Дне 16 11 1 4 29 16 13 34 Забитые 29 Пропущеные 16 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В В П 4 Заря Зар 16 10 2 4 35 18 17 32 Забитые 35 Пропущеные 18 Разница 17 Результаты последних матчей: В П В В В 5 Ворскла Вор 16 9 4 3 29 17 12 31 Забитые 29 Пропущеные 17 Разница 12 Результаты последних матчей: П В В Н П 6 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забитые 18 Пропущеные 22 Разница -4 Результаты последних матчей: В П В П Н 7 Александрия Але 16 6 5 5 15 14 1 23 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: П П В Н Н 8 Верес Вер 16 6 4 6 14 16 -2 22 Забитые 14 Пропущеные 16 Разница -2 Результаты последних матчей: П В П Н В 9 Металлист 1925 Мет 16 6 1 9 16 26 -10 19 Забитые 16 Пропущеные 26 Разница -10 Результаты последних матчей: П П П П В 10 Колос Кол 16 5 3 8 11 22 -11 18 Забитые 11 Пропущеные 22 Разница -11 Результаты последних матчей: В Н В П П 11 Рух Рух 15 4 4 7 15 20 -5 16 Забитые 15 Пропущеные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: В П П Н Н 12 Львов Льв 16 4 4 8 12 23 -11 16 Забитые 12 Пропущеные 23 Разница -11 Результаты последних матчей: В В П В Н 13 Черноморец Чер 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забитые 17 Пропущеные 36 Разница -19 Результаты последних матчей: П П В Н Н 14 Минай Мин 16 1 7 8 11 25 -14 10 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: П Н Н П П 15 Ингулец Инг 15 2 4 9 11 26 -15 10 Забитые 11 Пропущеные 26 Разница -15 Результаты последних матчей: П Н П Н П 16 Мариуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забитые 18 Пропущеные 38 Разница -20 Результаты последних матчей: П П В П П

История очных матчей

Львов знает, как обыгрывать Шахтер. В марте этого года львояне сенсационно обыграли тогда еще команду Луиша Каштру со счетом 3:2. Правда, предыдущая виктория команды из Львова дотирована еще 2008 годом.

В целом же Шахтер одержал восемь побед против двух у Львова. И лишь один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей – 28:7.

Кстати, в первом круге Шахтер во Львове разгромил одноименную команду со счетом 3:0.

Кто сыграет

У Львова из-за перебора желтых карточек поединок пропустит полузащитник Иван Брикнер. В текущем сезоне футболист отыграл в 15 матчах, так что его будет не хватать тренерскому штабу львовян.

У Шахтера нет дисквалифицированных игроков. Накануне в общую группу вернулся Жуниор Мораес, но играть пока не готов. Также не восстановились Исмаили и Фернандо, зато уже в строю Степаненко и Судаков.

Предварительная заявка

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка

Нападающий: Сикан

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

Победа Шахтера – 87%

Ничья – 10%

Победа Львова – 3%

Где смотреть

Матч Шахтер – Львов в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", также трансляция будет доступна с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.