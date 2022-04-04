Російські фашисти обстріляли базу Шахтаря під Києвом (фото)

Донецький клуб нарешті зміг потрапити на свою тренувальну базу і побачив пошкодження від снарядів, що прилетіли

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад місяць. Армія Путіна обстрілює наші міста ракетами та бомбами, вбиваючи, зокрема, і мирне населення.

Особливо дісталося передмістям Києва, кадри звірств російської армії вчора розлетілися по всьому світу. Було весь цей час заблоковано й базу Шахтаря "Святошин".

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Сьогодні донеччани на своїй сторінці в Telegram розповіли, що під час боїв за Київ два снаряди прилетіли до них на базу. Один з них потрапив у тренувальне поле, другий – у приміщення з екіпіруванням.

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Вчора фахівці з ДСНС розмінували дорогу на базу "Святошин", тепер доступ до неї відкрито. Поки що Шахтар тренуватиметься у Європі, де проведе низку благодійних матчів

Раніше президент Шахтаря Рінат Ахметов заявив, що Україна має отримати репарації від Росії у повному обсязі відновлення інфраструктури після бойових дій.