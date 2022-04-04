3 апреля 21:45 Онлайн
Ювентус 0
Интер 1
5 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
12 апреля 22:00
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
13 апреля 22:00
Ливерпуль --
Бенфика --
13 апреля 22:00
Атлетико --
Манчестер Сити --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Российские фашисты обстреляли базу Шахтера под Киевом (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 16:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Донецкий клуб наконец-то смог попасть на свою тренировочную базу и увидел повреждения от прилетевших снарядов
На тренировочное поле базы Шахтера упал снаряд
На тренировочное поле базы Шахтера упал снаряд / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полномасштабная война России против Украины длится уже более месяца. Армия Путина обстреливает наши города ракетами и бомбами, убивая, в том числе, и мирное население.

Особенно досталось пригородам Киева, кадры зверств российской армии вчера разлетелись по всему миру. Была все это время заблокирована и база Шахтера "Святошин".

Реклама

Читайте также: Мадридский Реал подписал молодого таланта Шахтера

Сегодня дончане на своей страничке в Telegram рассказали, что во время боев за Киев два снаряда прилетело к ним на базу. Один из них попал в тренировочное поле, второй – в помещение с экипировкой.

Реклама

Вчера специалисты из ГСЧС разминировали дорогу на базу "Святошин", теперь доступ к ней открыт. Пока что Шахтер будет тренироваться в Европе, где проведет ряд благотворительных матчей.

Ранее президент Шахтера Ринат Ахметов заявил, что Украина должна получить репарации от России в полном объеме на восстановление инфраструктуры после боевых действий.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

Завтра

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

Завтра

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58
Ждем рубку!
суббота, 23 апреля
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

vs.

Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Титул WBC в супертяжелом весе
суббота, 16 апреля
Эррол Спенс
Эррол Спенс

vs.

Йорденис Угас
Йорденис Угас
Титулы WBC, WBA, IBF в полусреднем весе
суббота, 9 апреля
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин

vs.

Рёта Мурата
Рёта Мурата
Титулы WBA, IBF в среднем весе
Ультрас Динамо - Герой Украины!
Денис "Редис" Прокопенко
Командир отряда спецназначения "Азов" Денис Прокопенко защищает Мариуполь от нашествия орков. В мирное время он посещал фанатскую трибуну Динамо
Герой Украины!
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Опрос
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бельгия Бельгия
1828
2
Бразилия Бразилия
1823
3
Франция Франция
1786
4
Аргентина Аргентина
1767
5
Англия Англия
1756
6
Италия Италия
1741
7
Испания Испания
1705
8
Португалия Португалия
1660
9
Дания Дания
1655
10
Нидерланды Нидерланды
1654
Какое место у Украины
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Опрос
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять