Ракицький повертається до Шахтаря! Екс-гравець Зеніту гратиме на благо України

Ярослав провів у донецькій команді 12 років, а тепер допоможе клубу у благодійному турі "Shakhtar Global Tour for Peace"

Ярослав Ракицький віддав Шахтарю 12 років кар'єри / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На початку березня Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом. Український захисник, який виступав за пітерців з 2018 року, не зміг промовчати на тлі військового вторгнення Росії до України та засудив країну-агресора.

Подальша кар'єра Ярослава поки що залишається під питанням. Нещодавно стало відомо, що Ракицький підтримує форму з харківським Металістом, проте про контракт поки не йдеться.

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Сьогодні ж стало відомо, що захисник прибуде до Шахтаря. Про це в інтерв'ю Футбол NEWS заявив клубний директор із футболу Даріо Срна.

"Думаю, що Марлон прибуде 17 квітня. Можливо, також Соломон і Фернандо. Чекаємо на нашого колишнього гравця та легенду Шахтаря Ракицького, щоб він з нами грав. Зробить гарну українську команду, яка представлятиме Україну".

Зазначимо, що Ракицький є вихованцем Шахтаря, який представляв із 2006 по 2019 роки. З донеччанами Ярослав виграв 8 чемпіонств, а також по шість Кубків та Суперкубків України. Також можливий камбек Ракицького до збірної України, за яку вона не виступає з 2017 року.

Нагадаємо, що сьогодні стартує благодійний тур Шахтаря Європою. Донеччани зіграють з Олімпіакосом (9 квітня), Лехією (14 квітня), Фенербахче (19 квітня) та Хайдуком (1 травня).

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Дохід від поєдинків буде направлений на допомогу українцям, які постраждали через військову агресію РФ. До речі, пряма трансляція матчу Шахтар – Олімпіакос буде доступна у нас на сайті. Початок – о 20:00.