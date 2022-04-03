Зрозуміти і пробачити? Екс-гравець Зеніта Ракицький може повернутися до збірної України

Євген Красніков стверджує, що захисник має бажання повернутися до складу збірної, де не грав із 2018 року

Ярослав Ракицький. фото AFP

У п'ятницю відбулася жеребкування ЧС-2022. На ній 29 збірних визначилися із суперниками по групі, а ще три стануть відомі у червні. Серед них може бути й Україна, чий поєдинок із шотландцями перенесено через військове вторгнення Росії.

Наставник команди Олександр Петраков ще не визначився із заявкою на плей-офф, оскільки наразі не до цього. Втім, серед викликаних гравців може виявитися постійний гравець збірної Ярослав Ракицький.

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Про бажання зіграти за "синьо-жовтих" заявив віце-президент "Металіста" Євген Красніков. Нагадаємо, що саме з харків'янами Ракицький нині тренується.

"Я розмовляв з ним, він хоче грати у футбол. Він не каже цього, але був би дуже радий, якби його викликали до збірної. Мені теж цього хотілося б. За футбольними якостями та досконалими вчинками він заслужив на це. Це вже питання до головному тренеру, як він бачить.

Нагадаємо, що Ярослав зачинив перед собою двері до збірної України після того, як у 2019 році перейшов до Зеніту. Вже тоді Росія вела приховану війну проти України, анексувавши Крим та підтримуючи терористів на Донбасі.

Втім, після початку повномасштабної агресії РФ біля нашої країни Ракицький розірвав контракт із Зенітом та публічно розкритикував фашистську армію Путіна. З 2009 по 2018 роки захисник відіграв за збірну України 54 матчі, забивши 5 голів.