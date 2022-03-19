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Під бомбами Росії: у Маріуполі безвісти пропав футболіст із УПЛ

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19 березня, 00:02
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Півзахисник Маріуполя Родіон Плакса не виходить на зв'язок із 5 березня. Гравця активно шукає футбольну спільноту на чолі з агентом Олександром Панковим
Родіон Плакса зник безвісти
Родіон Плакса зник безвісти / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Не зупиняється російська агресія проти України. Путінські орки нещадно бомбять наші міста, руйнують будівлі та вбивають мирне населення.

Однією з гарячих точок є Маріуполь, де ворог не припиняє обстрілу ні на день. Багато мирних жителів зникли безвісти і тепер це торкнулося, зокрема, футболу.

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Відомий агент Олександр Панков на своїй сторінці у Instagram розповів, що давно не виходив на зв'язок футболіст Маріуполя Родіон Плакса. Також про зникнення гравця повідомили його колеги по цеху, зокрема гравець Десни Євген Селін.

За їхньою інформацією, востаннє Плакса виходив на зв'язок аж 5 березня. Після цього хавбек зник безвісти. Зазначимо, що 20-річний Родіон є одним із найталановитіших гравців у молодіжній команді Маріуполя.

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За дорослу команду футболіст відіграв п'ять поєдинків, у яких відзначився одним асистом. Зазначимо, що нещодавно Сергій Палкін заявив, що від уламка російського снаряда загинув дитячий тренер Шахтаря.

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КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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