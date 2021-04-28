Олімпік викинув Зорю з гонки за Лігу чемпіонів

Зоря vs Олімпік / Фото: официальный сайт УПЛ
25 квітня Зоря обіграла Олімпік в матчі 23-го туру УПЛ. А сьогодні клуби знову зустрілися. Це був перенесений поєдинок 10-го туру. І мотивація в обох команд була неймовірною. У разі перемоги Зорю від другого місця і Ліги чемпіонів відділяло всього одне очко. А Олімпіку відступати нікуди – позаду Перша ліга.
У донецького клубу була гнітюча серія: в останніх 11 матчах Прем'єр-ліги – 9 поразок і 2 нічиї. Сьогодні серія перервалася.
Зоря гарно почала. Навіть гол забила, але після VAR рефері скасував взяття воріт – угледів порушення правил. А потім було вилучення. Голкіпер луганчан Нікола Васіль сфолив за межами штрафного і побачив червону картку. Хоча потерпілий Каргбо до цього був в офсайді. Неоднозначне рішення судді.
Олімпік чітко реалізував зайвого. Після перерви. Спочатку Бабенко замкнув флангову передачу.
А за ним відзначився Тейшейра, який розібрався з захисником і воротарем.
Гол престижу луганчани забили в компенсований час.
Олімпік – Зоря – 2:1
Голи: Бабенко (53), Тейшейра (72) – Аллахяр (90+2)
Вилучення: Васіль (31)
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