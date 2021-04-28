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Олимпик выключил Зарю из гонки за Лигу чемпионов

28 апреля, 19:12

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

В перенесенном матче украинской Премьер-лиги Олимпик сенсационно обыграл Зарю и прервал свою серию из одиннадцати поединков без побед

Заря vs Олимпик

Заря vs Олимпик / Фото: официальный сайт УПЛ

25 апреля Заря обыграла Олимпик в матче 23-го тура УПЛ. А сегодня клубы вновь встретились. Это был перенесенный поединок 10-го тура. И мотивация в обеих команд была запредельной. В случае победы Зарю от второго места и Лиги чемпионов отделяло всего одно очко. А Олимпику отступать некуда – позади Первая лига.

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У донецкого клуба была удручающая серия: в последних 11 матчах Премьер-лиги – 9 поражений и 2 ничьи. Сегодня серия прервалась.

Заря хорошо начала. Даже гол забила, но после VAR рефери отменил взятие ворот – усмотрел нарушение правил. А потом последовало удаление. Голкипер луганчан Никола Василь сфолил за пределами штрафной и увидел красную карточку. Хотя пострадавший Каргбо до этого был в офсайде. Неоднозначное решение судьи.

Олимпик четко реализовал лишнего. После перерыва. Сначала Бабенко замкнул фланговую передачу.

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А за ним отличился Тейшейра, который разобрался с защитником и вратарем.

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Гол престижа луганчане забили в компенсированное время.

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Олимпик – Заря – 2:1
Голы: Бабенко (53), Тейшейра (72) – Аллахяр (90+2)
Удаление: Василь (31)

Турнирная таблица

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И
В
Н
П
Заб.
Пр.
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О
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1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забитые 51
Пропущеные 14
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забитые 44
Пропущеные 18
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
23
12
5
6
40
21
19
41
Забитые 40
Пропущеные 21
Разница 19
Результаты последних матчей: П В П В В
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забитые 31
Пропущеные 31
Разница 0
Результаты последних матчей: В П П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В П Н П П
12
ИнгулецИнгулецИнг
23
3
11
9
20
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-15
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МинайМинайМин
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4
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Пропущеные 40
Разница -25
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