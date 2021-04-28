Олимпик выключил Зарю из гонки за Лигу чемпионов

Заря vs Олимпик / Фото: официальный сайт УПЛ
25 апреля Заря обыграла Олимпик в матче 23-го тура УПЛ. А сегодня клубы вновь встретились. Это был перенесенный поединок 10-го тура. И мотивация в обеих команд была запредельной. В случае победы Зарю от второго места и Лиги чемпионов отделяло всего одно очко. А Олимпику отступать некуда – позади Первая лига.
У донецкого клуба была удручающая серия: в последних 11 матчах Премьер-лиги – 9 поражений и 2 ничьи. Сегодня серия прервалась.
Заря хорошо начала. Даже гол забила, но после VAR рефери отменил взятие ворот – усмотрел нарушение правил. А потом последовало удаление. Голкипер луганчан Никола Василь сфолил за пределами штрафной и увидел красную карточку. Хотя пострадавший Каргбо до этого был в офсайде. Неоднозначное решение судьи.
Олимпик четко реализовал лишнего. После перерыва. Сначала Бабенко замкнул фланговую передачу.
А за ним отличился Тейшейра, который разобрался с защитником и вратарем.
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Гол престижа луганчане забили в компенсированное время.
Олимпик – Заря – 2:1
Голы: Бабенко (53), Тейшейра (72) – Аллахяр (90+2)
Удаление: Василь (31)
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