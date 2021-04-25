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Образив своїх колишніх: Шахаб приніс Зорі перемогу над Олімпіком в УПЛ

25 квітня, 15:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Луганська команда обіграла донецький завдяки голу іранського форварда і наблизилася до Шахтаря в чемпіонаті України на відстань чотирьох очок

Бойовим вийшло протистояння в першому матчі неділі в чемпіонаті країни. Після важкого півфіналу Кубка України в Олександрії Зоря на запорізькій "Славутич-Арені" змогла-таки дотиснути Олімпік і утвердитися на третьому місці.

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Вашій увазі – розклад, прогнози і результати 23-го туру УПЛ.

Номінальні господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині. Рефері Максим Козиряцький, який неправильно призначив 11-метровий у недавній зустрічі агробізнесу і Динамо, на цей разу вказав на "точку" за фол проти Владислава Кочергіна. І Владлен Юрченко чітко переграв Артема Кічака – 10.

На початку другої половини 11-метровий призначили вже в ворота Ніколи Василя, і орендований у Динамо бельгієць Джуніор Каргбо також засмутив кіпера – 1:1.

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Читайте також онлайн Динамо – Інгулець.

Вирішальний же удар завдав Захеді Шахаб, який вийшов на поле замість Олександра Гладкого на 67-й хвилині. Всього через три хвилини в грі іранський нападник хльостким ударом низом засмутив свою колишню команду – 2:1.

На нашому сайті триває онлайн-трансляція Олександрія – Шахтар.

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Зоря тепер на чотири очки відстає від "гірників" і на стільки ж втекла від Колоса.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
22
12
5
5
39
19
20
41
Забиті 39
Пропущені 19
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забиті 21
Пропущені 47
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забиті 25
Пропущені 40
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

Можна подивитися і великий огляд матчу Зоря – Олімпік:

Дивіться, як Зоря пробилася в фінал Кубка України після серії пенальті в Олександрії:

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