Образив своїх колишніх: Шахаб приніс Зорі перемогу над Олімпіком в УПЛ

Луганська команда обіграла донецький завдяки голу іранського форварда і наблизилася до Шахтаря в чемпіонаті України на відстань чотирьох очок

Бойовим вийшло протистояння в першому матчі неділі в чемпіонаті країни. Після важкого півфіналу Кубка України в Олександрії Зоря на запорізькій "Славутич-Арені" змогла-таки дотиснути Олімпік і утвердитися на третьому місці.

Реклама

Вашій увазі – розклад, прогнози і результати 23-го туру УПЛ.

Номінальні господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині. Рефері Максим Козиряцький, який неправильно призначив 11-метровий у недавній зустрічі агробізнесу і Динамо, на цей разу вказав на "точку" за фол проти Владислава Кочергіна. І Владлен Юрченко чітко переграв Артема Кічака – 10.

На початку другої половини 11-метровий призначили вже в ворота Ніколи Василя, і орендований у Динамо бельгієць Джуніор Каргбо також засмутив кіпера – 1:1.

Реклама

Читайте також онлайн Динамо – Інгулець.

Вирішальний же удар завдав Захеді Шахаб, який вийшов на поле замість Олександра Гладкого на 67-й хвилині. Всього через три хвилини в грі іранський нападник хльостким ударом низом засмутив свою колишню команду – 2:1.

На нашому сайті триває онлайн-трансляція Олександрія – Шахтар.

Реклама

Зоря тепер на чотири очки відстає від "гірників" і на стільки ж втекла від Колоса.

Можна подивитися і великий огляд матчу Зоря – Олімпік:

Дивіться, як Зоря пробилася в фінал Кубка України після серії пенальті в Олександрії:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама