17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Бойова нічия в Ужгороді: Селезньов ледь не створив шедевральний гол

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 жовтня, 16:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Минай і чернігівська Десна поділили очки в Ужгороді зігравши внічию 0:0. Закарпатська команда покинула передостанню сходинку в турнірній таблиці і піднялася на 13-е місце
Матч 11-го туру УПЛ Минай - Десна
Матч 11-го туру УПЛ Минай - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

У матчі 11-го туру чемпіонату України зустрічалися команди Минай і чернігівська Десна.

Читайте також: Динамо і Шахтар перемагають: результати 11-го туру УПЛ

Реклама

Поєдинок став дебютним для нового головного тренера закарпатської команди Ігоря Леонова. Легендарний гравець донецького Шахтаря змінив на тренерському містку Василя Кобіна.

Обидві команди підійшли до звітного поєдинку з неприємними серіями: Минай програв три матчі поспіль, а Десна в двох.

Футболісти закарпатської команди активніше почали поєдинок і в першому таймі створили кілька небезпечних моментів біля воріт Литовки, але реалізація підвела.

Реклама

Змінити хід матчу в другому таймі мав досвідчений Євген Селезньов. Форвард з'явився на полі на 68-й хвилині матчу і буквально першим торканням міг створити шедевр – м'яч після його дальнього удару по неймовірній траєкторії ледь не потрапив в дев'ятку.

Реклама

Зарядженість Селезньова на ворота суперників передалася партнерам по команді, які посилили тиск на суперника.

В кінці матчу Селезньов мав ще кілька прекрасних моментів забити гол, але матч так і завершився нульовою нічиєю.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур.

Минай – Десна – 0: 0

Минай: Кучер – Синьогуб, Векляк, Матіч, Гончар – Петрусенко, Месхі (Книш, 76), Кулієв (Хахльов, 76) – Білоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневський (Селезньов, 68).

Десна: Литовка – Картушов, Селін, Сафронов – Калитвинцев, Домбровський, Арвеладзе (Цимбалюк, 90), Болбат – Юрченко (Завійський, 73) – Безбородько (Дегтярьов, 84), Будківський (Шевцов, 84).

Минай перервав триматчеву програшну серію і піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці. Чернігівська Десна заробила один бал на виїзді і перемістилася з 8-го на 7-е місце.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
11
9
2
0
29
3
26
29
Забиті 29
Пропущені 3
Різниця 26
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
11
8
2
1
29
6
23
26
Забиті 29
Пропущені 6
Різниця 23
Результати останніх матчів: В Н В В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
11
7
1
3
16
12
4
22
Забиті 16
Пропущені 12
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В П В П
4
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті 19
Пропущені 7
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В Н П
5
Зоря Зоря Зор
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті 23
Пропущені 15
Різниця 8
Результати останніх матчів: П В В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
11
5
2
4
13
16
-3
17
Забиті 13
Пропущені 16
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П П В Н
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забиті 11
Пропущені 14
Різниця -3
Результати останніх матчів: В В В Н П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забиті 9
Пропущені 12
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В П В П
12
Інгулець Інгулець Інг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
Минай Минай Мин
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П П Н
14
Львів Львів Льв
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забиті 7
Пропущені 19
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П В Н П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті 11
Пропущені 24
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забиті 13
Пропущені 27
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П В

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

19 жовт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Дніпро-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Неділя, 17 жовтня
0:0
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Понеділок, 18 жовтня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти