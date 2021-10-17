Бойова нічия в Ужгороді: Селезньов ледь не створив шедевральний гол

Минай і чернігівська Десна поділили очки в Ужгороді зігравши внічию 0:0. Закарпатська команда покинула передостанню сходинку в турнірній таблиці і піднялася на 13-е місце

Матч 11-го туру УПЛ Минай - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

У матчі 11-го туру чемпіонату України зустрічалися команди Минай і чернігівська Десна.

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Поєдинок став дебютним для нового головного тренера закарпатської команди Ігоря Леонова. Легендарний гравець донецького Шахтаря змінив на тренерському містку Василя Кобіна.

Обидві команди підійшли до звітного поєдинку з неприємними серіями: Минай програв три матчі поспіль, а Десна в двох.

Футболісти закарпатської команди активніше почали поєдинок і в першому таймі створили кілька небезпечних моментів біля воріт Литовки, але реалізація підвела.

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Змінити хід матчу в другому таймі мав досвідчений Євген Селезньов. Форвард з'явився на полі на 68-й хвилині матчу і буквально першим торканням міг створити шедевр – м'яч після його дальнього удару по неймовірній траєкторії ледь не потрапив в дев'ятку.

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Зарядженість Селезньова на ворота суперників передалася партнерам по команді, які посилили тиск на суперника.

В кінці матчу Селезньов мав ще кілька прекрасних моментів забити гол, але матч так і завершився нульовою нічиєю.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур.

Минай – Десна – 0: 0

Минай: Кучер – Синьогуб, Векляк, Матіч, Гончар – Петрусенко, Месхі (Книш, 76), Кулієв (Хахльов, 76) – Білоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневський (Селезньов, 68).

Десна: Литовка – Картушов, Селін, Сафронов – Калитвинцев, Домбровський, Арвеладзе (Цимбалюк, 90), Болбат – Юрченко (Завійський, 73) – Безбородько (Дегтярьов, 84), Будківський (Шевцов, 84).

Минай перервав триматчеву програшну серію і піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці. Чернігівська Десна заробила один бал на виїзді і перемістилася з 8-го на 7-е місце.