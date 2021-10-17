Боевая ничья в Ужгороде: Селезнев едва не создал шедевральный гол

Минай и черниговская Десна поделили очки в Ужгороде сыграв вничью 0:0. Закарпатская команда покинула предпоследнюю строчку в турнирной таблице и поднялась на 13-е место

Матч 11-го тура УПЛ Минай - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Украины встречались команды Минай и черниговская Десна.

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Поединок стал дебютным для нового главного тренера закарпатской команды Игоря Леонова. Легендарный игрок донецкого Шахтера сменил на тренерском мостике Василия Кобина.

Обе команды подошли к отчетному поединку с неприятными сериями: Минай проиграл три матча подряд, а Десна в двух.

Футболисты закарпатской команды активнее начали поединок и в первом тайме создали несколько опасных моментов у ворот Литовки, но реализация подвела.

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Изменить ход матча во втором тайме обязан был опытный Евгений Селезнев. Форвард появился на поле на 68-й минуте матча и буквально первым касанием мог создать шедевр – мяч после его дальнего удара по невероятной траектории едва не угодил в девятку.

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Заряженность Селезнева на ворота соперников передалась партнерам по команде, которые усилили давление на соперника.

В конце матча Селезнев имел еще несколько прекрасных моментов забить гол, но матч так и завершился нулевой ничьей.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

Минай – Десна – 0:0

Минай: Кучер – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Петрусенко, Месхи (Кныш, 76), Кулиев (Хахлев, 76) – Билоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневский (Селезнев, 68).

Десна: Литовка – Картушов, Селин, Сафронов – Калитвинцев, Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 90), Болбат – Юрченко (Завийский, 73) – Безбородько (Дегтярев, 84), Будковский (Шевцов, 84).

Минай прервал трехматчевую проигрышную серию и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы. Черниговская Десна заработала один бал на выезде и переместилась с 8-го на 7-е место.