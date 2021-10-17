Боевая ничья в Ужгороде: Селезнев едва не создал шедевральный гол

Минай и черниговская Десна поделили очки в Ужгороде сыграв вничью 0:0. Закарпатская команда покинула предпоследнюю строчку в турнирной таблице и поднялась на 13-е место
Матч 11-го тура УПЛ Минай - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ
В матче 11-го тура чемпионата Украины встречались команды Минай и черниговская Десна.
Читайте также: Динамо и Шахтер побеждают: результаты 11-го тура УПЛ
Поединок стал дебютным для нового главного тренера закарпатской команды Игоря Леонова. Легендарный игрок донецкого Шахтера сменил на тренерском мостике Василия Кобина.
Обе команды подошли к отчетному поединку с неприятными сериями: Минай проиграл три матча подряд, а Десна в двух.
Футболисты закарпатской команды активнее начали поединок и в первом тайме создали несколько опасных моментов у ворот Литовки, но реализация подвела.
Изменить ход матча во втором тайме обязан был опытный Евгений Селезнев. Форвард появился на поле на 68-й минуте матча и буквально первым касанием мог создать шедевр – мяч после его дальнего удара по невероятной траектории едва не угодил в девятку.
Заряженность Селезнева на ворота соперников передалась партнерам по команде, которые усилили давление на соперника.
В конце матча Селезнев имел еще несколько прекрасных моментов забить гол, но матч так и завершился нулевой ничьей.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
Минай – Десна – 0:0
Минай: Кучер – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Петрусенко, Месхи (Кныш, 76), Кулиев (Хахлев, 76) – Билоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневский (Селезнев, 68).
Десна: Литовка – Картушов, Селин, Сафронов – Калитвинцев, Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 90), Болбат – Юрченко (Завийский, 73) – Безбородько (Дегтярев, 84), Будковский (Шевцов, 84).
Минай прервал трехматчевую проигрышную серию и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы. Черниговская Десна заработала один бал на выезде и переместилась с 8-го на 7-е место.
1
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые
29
Пропущеные
3
Разница
26
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые
29
Пропущеные
6
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
3
11
7
1
3
16
12
4
22
Забитые
16
Пропущеные
12
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
П
4
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые
19
Пропущеные
7
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
5
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые
23
Пропущеные
15
Разница
8
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
Н
7
11
5
2
4
13
16
-3
17
Забитые
13
Пропущеные
16
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
Н
8
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забитые
11
Пропущеные
14
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
П
Н
В
11
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
П
В
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
В
13
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П
Н
14
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забитые
7
Пропущеные
19
Разница
-12
Результаты последних матчей:
П
П
В
Н
П
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые
11
Пропущеные
24
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
Н
П
Н
Н
16
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забитые
13
Пропущеные
27
Разница
-14
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
В