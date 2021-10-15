Шахтар проти Зорі та інші матчі УПЛ: розклад і трансляції поєдинків 11-го туру

Лише сім матчів чемпіонату України буде зіграно в 11-му турі. Зустріч Рух – Інгулець перенесли через спалах COVID-19 у львівському клубі
Після паузи на відбіркові матчі ЧС-2022 поновлюється чемпіонат України. Цими вихідними буде зіграно 11-й тур. Але замість восьми пройде лише сім поєдинків.
У футболістів Руху виявили коронавірусну інфекцію. Тому поєдинок львівської команди проти Інгульця перенесений.
П'ятниця, 15 жовтня
17:00. Шахтар – Зоря
Онлайн-трансляція
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.33 – 4.90 – 10.50
Субота, 16 жовтня
14:00. Маріуполь – Металіст 1925
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.70 – 3.24 – 2.70
17:00. Львів – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 11.50 – 5.90 – 1.25
19:30. Дніпро-1 – Колос
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.66 – 3.80 – 5.35
Неділя, 17 жовтня
14:00. Минай – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 3.54 – 3.44 – 2.09
19:30. Олександрія – Ворскла
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.85 – 3.24 – 2.55
Понеділок, 18 жовтня
19:30. Чорноморець – Верес
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.60 – 3.34 – 2.70
Турнірна таблиця
1
10
8
2
0
25
2
23
26
Забиті
25
Пропущені
2
Різниця
23
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
В
2
10
7
2
1
23
5
18
23
Забиті
23
Пропущені
5
Різниця
18
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
Н
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті
19
Пропущені
7
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
4
10
6
2
2
22
9
13
20
Забиті
22
Пропущені
9
Різниця
13
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
5
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті
14
Пропущені
12
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
В
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
Н
7
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забиті
13
Пропущені
16
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
П
8
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забиті
9
Пропущені
13
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забиті
9
Пропущені
12
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
В
11
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті
7
Пропущені
14
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті
6
Пропущені
15
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
14
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
Н
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті
11
Пропущені
24
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
Н
16
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забиті
12
Пропущені
25
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П