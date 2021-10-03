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"Не програти у ключовому поєдинку – це хороший результат": Суркіс бачить перспективу своєї команди

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 жовтня, 23:59
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Українське класико, зіграний в неділю 3 жовтня, не виявило найсильнішого. Проте президент київської команди залишився задоволений результатом
Ігор Суркіс прокоментував гру Динамо в матчі з Шахтарем
Ігор Суркіс прокоментував гру Динамо в матчі з Шахтарем / Фото: Колаж: Сьогодні

По закінченню центрального поєдинку Динамо – Шахтар (0:0), свій коментар матчу дав президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

- Ми йдемо попереду в турнірній таблиці, тому зрозуміло, що Шахтар хотів сьогодні перемогти і наздогнати нас. Це була одна з ключових ігор в чемпіонаті. Ми прилетіли в Київ тільки у четвер, тому вважаю, що в тяжкому графіку, в якому зараз знаходиться команда, це хороший результат.

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- Після програшу в Суперкубку переважало бажання взяти реванш?

- Чемпіонат і Суперкубок – це різні турніри. Зараз треба забувати і Суперкубок, і зустріч з Баварією. Баварія сьогодні теж програла, так що немає непереможних команд.

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Ми провели гідну гру. Могли і виграти, забий в першому таймі Вітіньйо, а могли і програти на останніх секундах. Футбол тим і цікавий, що він непередбачуваний до останньої секунди.

Хочу ще раз сказати, що ми знаходимося на чолі турнірної таблиці і провели одну з ключових ігор. Але, на жаль, за нічию в таких важливих іграх не дають два-три очка. Можна заробити тільки один бал, як і з іншими командами. Тому я задоволений сьогоднішньою грою.

Команда не встигла до кінця відновитися, але проявила характер.

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- Що ви сказали хлопцям в роздягальні після матчу?

- Я подякував хлопцям за гру і самовіддачу, за те, що вони зуміли зібратися. Крім усього іншого, у нас вчора на тренуванні травмувався Миколенко, вибув Шепелєв, а Вербич, вихід якого планувався у стартовому складі, пошкодив коліно вранці на розминці.

Через накопичену втому є проблеми. Зараз частина гравців відправиться в збірні, а ті футболісти, які залишаться, почнуть підготовку до гри у Львові та двом матчам з Барселоною, в яких, думаю, буде вирішуватися наша подальша єврокубкова доля.

Містер сказав у роздягальні, що ми повинні пам'ятати про найближчі важливі ігри.

- Гравці Динамо складають основну обойму національної збірної. Чи можна сказати, що динамівська академія – передова в Україні?

- Люди бачать, скільки представників Динамо викликані до національної та молодіжної збірних, бачать успіхи нашої команди U19, яка перемогла з рахунком 4:0 Бенфіку і Баварію.

Тому вважаю, що у нас є хороша перспективна молодь, але їй потрібно не зупинятися на досягнутому, а прогресувати і прагнути потрапити в основний склад. Вважаю, що у Динамо є хороша перспектива, перш за все, у власних вихованців, і приємно, що сьогодні грало стільки українців.

Сьогодні Містер випустив у стартовому складі і бразильця Вітіньйо , чого ніхто не очікував. Вважаю, що він зіграв гідний матч і показав, що є бойовою одиницею, яка буде тільки рости. Це те, про що Містер говорив, коли хотів цей трансфер", – сказав Суркіс в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Додамо, що після 10-ти зіграних турів, київське Динамо продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України і випереджають донецький Шахтар на три очки.

Читайте також післяматчеві коментарі:

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23
3
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10
19:7
21
4
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10
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20
5
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10
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6
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18
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10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
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10
8:12
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11
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9
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