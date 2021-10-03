Безкомпромісні нулі в класико: Динамо зберегло відрив від Шахтаря

У центральному матчі туру два найкращі клуби українського чемпіонату не порадували вболівальників забитими м'ячами, що дало змогу киянам зберегти триочкову перевагу в турнірній таблиці
Суперматч 10-го туру УПЛ Динамо - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
У Києві на НСК "Олімпійський" відбулося українське класико – київське Динамо і донецький Шахтар з'ясовували стосунки в найважливішому поєдинку з погляду боротьби за чемпіонство. Примітно, що цей поєдинок став 100-м очним для Шахтаря і Динамо за часів незалежності.
Ми вели онлайн-трансляцію Динамо – Шахтар на нашому сайті.
Команда Мірчі Луческу хотіла взяти реванш за розгромну поразку в матчі за Суперкубок України, а Шахтар після провального минулого сезону на кожну зустріч із Динамо налаштовується максимально, а надто на гру перед міжнародною паузою.
Увесь перший тайм суперники відповідали один одному атакою на атаку, проте до забитих м'ячів справа так і не дійшла. За схожим сценарієм пройшла і друга половина зустрічі – Андрію Пятову та Георгію Бущану довелося неодноразово рятувати свої команди, щоб зберегти ворота на замку.
Фінальний свисток зафіксував на табло безкомпромісні нулі.
Динамо не може виграти у Шахтаря вже в п'яти домашніх матчах поспіль. Здавалося б, подібна рекордна серія ніяк не може радувати киян, проте саме ця нічия допомогла їм зберегти триочкову перевагу над "гірниками" в турнірній таблиці.
Українська Прем'єр-ліга. 10-й тур.
Динамо – Шахтар – 0:0
Динамо: Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора (Тимчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Вітіньйо (Шкурін, 86), Буяльський (Гармаш, 86)
Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Степаненко (М. Антоніо, 65), Майкон, Марлос (Тете, 65), А. Патрік, Соломон (Сікан, 65), Педріньйо
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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23
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16
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Результати останніх матчів:
П
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4
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5
9
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13
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Результати останніх матчів:
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П
9
10
3
3
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9
Пропущені
12
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-3
Результати останніх матчів:
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3
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8
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12
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-4
Результати останніх матчів:
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7
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14
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Результати останніх матчів:
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8
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9
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-9
Результати останніх матчів:
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6
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6
Забиті
6
Пропущені
15
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Результати останніх матчів:
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6
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6
Пропущені
12
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-6
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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