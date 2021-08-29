Минай – Шахтар: у скільки і де дивитися матч чемпіонату України

Сьогодні завершиться шостий тур чемпіонату України з футболу. В Ужгороді зустрінуться Минай і Шахтар. Поєдинок розпочнеться о 17:00.
Де дивитися матч Минай – Шахтар
- У прямому ефірі поєдинок УПЛ буде транслюватися на телеканалі Футбол 1.
- В інтернеті за матчем можна стежити на платформі oll.tv.
- На нашому сайті пройде текстова онлайн-трансляція матчу Минай – Шахтар.
Цікаво, що гра в Ужгороді відбудеться в День шахтаря. Це свято відзначається в останню неділю серпня разом з Днем міста Донецька. Тому у Шахтаря буде додаткова мотивація, щоб привітати своїх уболівальників.
Природно, що в букмекерських конторах донецький клуб фаворит сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.20, на нічию – 6.70, на перемогу Миная – 14.50. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 2:0 або 3:0.