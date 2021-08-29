Минай – Шахтар: у скільки і де дивитися матч чемпіонату України

"Гірники" продовжують гонитву за лідерами Прем'єр-ліги, а закарпатська команда намагається якомога вище піднятися від зони вильоту

"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні завершиться шостий тур чемпіонату України з футболу. В Ужгороді зустрінуться Минай і Шахтар. Поєдинок розпочнеться о 17:00.

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Де дивитися матч Минай – Шахтар

У прямому ефірі поєдинок УПЛ буде транслюватися на телеканалі Футбол 1.

В інтернеті за матчем можна стежити на платформі oll.tv.

На нашому сайті пройде текстова онлайн-трансляція матчу Минай – Шахтар.

Цікаво, що гра в Ужгороді відбудеться в День шахтаря. Це свято відзначається в останню неділю серпня разом з Днем міста Донецька. Тому у Шахтаря буде додаткова мотивація, щоб привітати своїх уболівальників.

Природно, що в букмекерських конторах донецький клуб фаворит сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.20, на нічию – 6.70, на перемогу Миная – 14.50. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 2:0 або 3:0.