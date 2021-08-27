6-й тур чемпіонату України з футболу: розклад, трансляції, котирування

Лідери УПЛ Динамо, Шахтар і Десна зіграють проти команд другої частини турнірної таблиці – Колоса, Миная і Вереса
Динамо - Колос грають на "Олімпійському" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Шостий тур чемпіонату України з футболу пройде якраз напередодні відбіркових матчів ЧС-2022. Він розбитий на три дні – з 27 по 29 серпня.
До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.
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П'ятниця, 27 серпня
19:30. Чорноморець – Олександрія
Котирування: 3.40 – 3.35 – 2.18
Де дивитись: Футбол 1
Субота, 28 серпня
14:00. Інгулець – Маріуполь
Котирування: 2.55 – 3.45 – 2.70
Де дивитись: Футбол 2
17:00. Металіст 1925 – Дніпро-1
Котирування: 4.50 – 3.85 – 1.76
Де дивитись: Футбол 2
19:30. Динамо – Колос
Котирування: 1.31 – 5.50 – 9.20
Де дивитись: 2 + 2
Неділя, 29 серпня
14:00. Десна – Верес
Котирування: 1.55 – 4.20 – 5.90
Де дивитись: Футбол 1
17:00. Минай – Шахтар
Котирування: 15.00 – 6.70 – 1.20
Де дивитись: Футбол 1
19:30. Зоря – Ворскла
Котирування: 2.11 – 3.50 – 3.40
Де дивитись: УНІАН
19:30. Рух – Львів
Котирування: 2.41 – 3.35 – 2.95
Де дивитись: Футбол 1
Турнірна таблиця
1
5
4
1
0
13
2
11
13
Забиті
13
Пропущені
2
Різниця
11
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті
9
Пропущені
6
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
4
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
5
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті
10
Пропущені
5
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
Н
6
5
3
1
1
5
3
2
10
Забиті
5
Пропущені
3
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
Н
В
П
В
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті
11
Пропущені
8
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
П
8
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
В
9
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті
2
Пропущені
2
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
Н
В
Н
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті
3
Пропущені
7
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
Н
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
13
5
1
1
3
5
11
-6
4
Забиті
5
Пропущені
11
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
14
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забиті
5
Пропущені
14
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті
4
Пропущені
11
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
16
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
Н