Минай – Шахтер: во сколько и где смотреть матч чемпионата Украины

"Горняки" продолжают погоню за лидерами Премьер-лиги, а закарпатская команда пытается как можно выше подняться от зоны вылета

"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня завершится шестой тур чемпионата Украины по футболу. В Ужгороде встретятся Минай и Шахтер. Поединок начнется в 17:00.

Реклама

Где смотреть матч Минай – Шахтер

В прямом эфире поединок УПЛ будет транслироваться на телеканале Футбол 1.

В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча Минай – Шахтер.

Интересно, что игра в Ужгороде состоится в День шахтера. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье августа вместе с Днем города Донецка. Поэтому у Шахтера будет дополнительная мотивация, чтобы поздравить своих болельщиков.

Естественно, что в букмекерских конторах донецкий клуб фаворит сегодняшнего матча. Коэффициент на победу Шахтера – 1.20, на ничью – 6.70, на победу Миная – 14.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:0 или 3:0.