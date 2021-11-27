26 листопада 19:30
Маріуполь 0
Львів 1
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? ⚽ Минай - Динамо: онлайн 🔱 Бурба – герой чи зрадник?
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Минай – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
27 листопада, 08:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Команди розпочинають друге коло УПЛ. Завдання різні – господарям потрібно зберегти прописку у вищому дивізіоні, гості думають про чемпіонство

Сьогодні в Ужгороді пройде матч 16-го туру чемпіонату України з футболу. Минай приймає "Динамо".

Гра розпочнеться о 14:00. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Минай – Динамо з відео ключових моментів зустрічі.

Реклама

Читайте також: Поїхав кутити, підбили губу: Євген Селезньов постраждав у бійці

Турнірні розклади

Після першого кола Миай набрав лише 10 очок і перебуває внизу турнірної таблиці у зоні перехідних матчів.

Динамо має рівність за очками з Шахтарем, але кияни на першому місці в УПЛ через найкращу різницю м'ячів.

Реклама

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
15
12
2
1
41
8
33
38
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33
Результати останніх матчів: В П В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
15
9
4
2
28
12
16
31
Забиті 28
Пропущені 12
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
15
10
1
4
24
15
9
31
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В В П В
5
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н Н П
7
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забиті 14
Пропущені 15
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н В В
8
Десна Десна Дес
15
6
3
6
17
22
-5
21
Забиті 17
Пропущені 22
Різниця -5
Результати останніх матчів: П В П Н Н
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П В В
10
Львів Львів Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П В Н
11
Колос Колос Кол
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В П П П
12
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н Н В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забиті 17
Пропущені 35
Різниця -18
Результати останніх матчів: П В Н Н П
14
Минай Минай Мин
15
1
7
7
11
23
-12
10
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н Н П П Н
15
Інгулець Інгулець Інг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П Н П П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті 18
Пропущені 38
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П П

Історія протистояння

В українській Прем'єр-лізі команди зустрічалися тричі. Усі матчі виграло Динамо, не пропустивши при цьому жодного голу.

У першому колі кияни здобули перемогу – 2:0.

Реклама

Де дивитись

У прямому ефірі матч Минай – Динамо покаже телеканал "Футбол 1". Також гру можна подивитися на платформі L3.

Мінай – Динамо
дивiться на olltv
Дивитися

Хто фаворит

У букмекерських конторах багато не заробиш на успіх гостей. Котирування на перемогу Динамо мінімальні – 1.12, на нічию – 8.50, на перемогу Миная – 22.00.

Імовірність результату: Минай – 4%, нічия – 12%, Динамо – 84%.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
0:1
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти