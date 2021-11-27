Минай – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Команди розпочинають друге коло УПЛ. Завдання різні – господарям потрібно зберегти прописку у вищому дивізіоні, гості думають про чемпіонство
Сьогодні в Ужгороді пройде матч 16-го туру чемпіонату України з футболу. Минай приймає "Динамо".
Гра розпочнеться о 14:00. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Минай – Динамо з відео ключових моментів зустрічі.
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Турнірні розклади
Після першого кола Миай набрав лише 10 очок і перебуває внизу турнірної таблиці у зоні перехідних матчів.
Динамо має рівність за очками з Шахтарем, але кияни на першому місці в УПЛ через найкращу різницю м'ячів.
1
15
12
2
1
41
8
33
38
Забиті
41
Пропущені
8
Різниця
33
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
В
2
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті
40
Пропущені
8
Різниця
32
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
3
15
9
4
2
28
12
16
31
Забиті
28
Пропущені
12
Різниця
16
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
4
15
10
1
4
24
15
9
31
Забиті
24
Пропущені
15
Різниця
9
Результати останніх матчів:
В
В
В
П
В
5
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті
34
Пропущені
18
Різниця
16
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
П
6
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті
15
Пропущені
13
Різниця
2
Результати останніх матчів:
П
В
Н
Н
П
7
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забиті
14
Пропущені
15
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
В
П
Н
В
В
8
15
6
3
6
17
22
-5
21
Забиті
17
Пропущені
22
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
В
П
Н
Н
9
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забиті
16
Пропущені
24
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
В
10
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забиті
12
Пропущені
23
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
Н
11
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забиті
10
Пропущені
22
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
Н
В
П
П
П
12
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті
13
Пропущені
20
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
В
13
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забиті
17
Пропущені
35
Різниця
-18
Результати останніх матчів:
П
В
Н
Н
П
14
15
1
7
7
11
23
-12
10
Забиті
11
Пропущені
23
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
П
Н
15
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забиті
11
Пропущені
25
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
П
П
16
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті
18
Пропущені
38
Різниця
-20
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
П
Історія протистояння
В українській Прем'єр-лізі команди зустрічалися тричі. Усі матчі виграло Динамо, не пропустивши при цьому жодного голу.
У першому колі кияни здобули перемогу – 2:0.
Де дивитись
У прямому ефірі матч Минай – Динамо покаже телеканал "Футбол 1". Також гру можна подивитися на платформі L3.
Хто фаворит
У букмекерських конторах багато не заробиш на успіх гостей. Котирування на перемогу Динамо мінімальні – 1.12, на нічию – 8.50, на перемогу Миная – 22.00.
Імовірність результату: Минай – 4%, нічия – 12%, Динамо – 84%.