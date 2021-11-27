Минай – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Команди розпочинають друге коло УПЛ. Завдання різні – господарям потрібно зберегти прописку у вищому дивізіоні, гості думають про чемпіонство

Сьогодні в Ужгороді пройде матч 16-го туру чемпіонату України з футболу. Минай приймає "Динамо".

Гра розпочнеться о 14:00. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Минай – Динамо з відео ключових моментів зустрічі.

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Турнірні розклади

Після першого кола Миай набрав лише 10 очок і перебуває внизу турнірної таблиці у зоні перехідних матчів.

Динамо має рівність за очками з Шахтарем, але кияни на першому місці в УПЛ через найкращу різницю м'ячів.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 15 12 2 1 41 8 33 38 Забиті 41 Пропущені 8 Різниця 33 Результати останніх матчів: В П В В В 2 Шахтар Шах 15 12 2 1 40 8 32 38 Забиті 40 Пропущені 8 Різниця 32 Результати останніх матчів: В В В В В 3 Ворскла Вор 15 9 4 2 28 12 16 31 Забиті 28 Пропущені 12 Різниця 16 Результати останніх матчів: В В Н П В 4 Дніпро-1 Дні 15 10 1 4 24 15 9 31 Забиті 24 Пропущені 15 Різниця 9 Результати останніх матчів: В В В П В 5 Зоря Зор 15 9 2 4 34 18 16 29 Забиті 34 Пропущені 18 Різниця 16 Результати останніх матчів: П В В В П 6 Олександрія Оле 15 6 5 4 15 13 2 23 Забиті 15 Пропущені 13 Різниця 2 Результати останніх матчів: П В Н Н П 7 Верес Вер 15 6 4 5 14 15 -1 22 Забиті 14 Пропущені 15 Різниця -1 Результати останніх матчів: В П Н В В 8 Десна Дес 15 6 3 6 17 22 -5 21 Забиті 17 Пропущені 22 Різниця -5 Результати останніх матчів: П В П Н Н 9 Металіст 1925 Мет 15 6 1 8 16 24 -8 19 Забиті 16 Пропущені 24 Різниця -8 Результати останніх матчів: П П П В В 10 Львів Льв 16 4 4 8 12 23 -11 16 Забиті 12 Пропущені 23 Різниця -11 Результати останніх матчів: В В П В Н 11 Колос Кол 15 4 3 8 10 22 -12 15 Забиті 10 Пропущені 22 Різниця -12 Результати останніх матчів: Н В П П П 12 Рух Рух 14 3 4 7 13 20 -7 13 Забиті 13 Пропущені 20 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П Н Н В 13 Чорноморець Чор 15 2 5 8 17 35 -18 11 Забиті 17 Пропущені 35 Різниця -18 Результати останніх матчів: П В Н Н П 14 Минай Мин 15 1 7 7 11 23 -12 10 Забиті 11 Пропущені 23 Різниця -12 Результати останніх матчів: Н Н П П Н 15 Інгулець Інг 14 2 4 8 11 25 -14 10 Забиті 11 Пропущені 25 Різниця -14 Результати останніх матчів: Н П Н П П 16 Маріуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забиті 18 Пропущені 38 Різниця -20 Результати останніх матчів: П П В П П

Історія протистояння

В українській Прем'єр-лізі команди зустрічалися тричі. Усі матчі виграло Динамо, не пропустивши при цьому жодного голу.

У першому колі кияни здобули перемогу – 2:0.

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Де дивитись

У прямому ефірі матч Минай – Динамо покаже телеканал "Футбол 1". Також гру можна подивитися на платформі L3.

Хто фаворит

У букмекерських конторах багато не заробиш на успіх гостей. Котирування на перемогу Динамо мінімальні – 1.12, на нічию – 8.50, на перемогу Миная – 22.00.

Імовірність результату: Минай – 4%, нічия – 12%, Динамо – 84%.