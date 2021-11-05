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Динамо --
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Металіст 1925 року потрапив під каток в Олександрії. Команда Гури ефектно перервала серію без перемог

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 листопада, 21:39
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Програму 14-го туру Української Прем'єр-ліги відкрив поєдинок між Олександрією та Металістом 1925, в якому господарі здобули перемогу з рахунком 2:0
Олександрія здобула перемогу над Металістом 1925 року в матчі 14-го туру УПЛ
Олександрія здобула перемогу над Металістом 1925 року в матчі 14-го туру УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Незважаючи на зміни на тренерському містку, Олександрія під керівництвом Юрія Гури стала одним із головних відкриттів цього сезону, оскільки поки що є єдиною, хто завдав Шахтарю поразки у цьому чемпіонаті.

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Однак до поєдинку з Металістом 1925 олександрійці підійшли з безвиграшною серією, яка становила чотири гри поспіль. Тож підопічні Гури були вкрай мотивовані набрати максимум очок.



Олександрія здобула впевнену перемогу, давши супернику створити буквально пару моментів, та й ті наприкінці зустрічі.

У команди Юрія Гури в ударі були захисники, які забили два голи.

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У першому таймі відкрив рахунок Ігор Кирюханцев.

А в другому подвоїв перевагу господарів Каспарс Дубра.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 14-й тур.

Олександрія – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Кирюханцев, 32, Дубра, 74

Олександрія: Білик – Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошниченко – Рибалка (Демченко, 60), Дришлюк, Мустафаєв (Копина, 84) – Третьяков (Одарюк, 83), Устименко (Спінеллі, 72), Кирюханцев (Кожушко, 72).

Металіст 1925: Шеліхов – Западня, Ченбай, Кверквелія, Єрмаков – Габелок (Задерака, 84) – Ременюк, Фабіньо (Батюшин, 67), Криськів (Кравченко, 76), Протасов (Савін, 84) – Марлісон (Зубков, 84).

Завдяки цій перемозі Олександрія, набравши 23 бали, зберегла за собою 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. Металіст 1925 програв другий матч поспіль, але поки що з 19 очками залишився восьмим.

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5
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4
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14
6
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14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті 14
Пропущені 10
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н Н В П П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті 7
Пропущені 18
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В П
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1
1
11
15
32
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4
Забиті 15
Пропущені 32
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Результати останніх матчів: П П П П П

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19
8
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9
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