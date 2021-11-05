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Металлист 1925 попал под каток в Александрии. Команда Гуры эффектно прервала серию без побед

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 ноября, 21:39
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Программу 14-го тура Украинской Премьер-лиги открыл поединок между Александрией и Металлистом 1925, в котором хозяева одержали победу со счетом 2:0
Александрия одержала победу над Металлистом 1925 в матче 14-го тура УПЛ
Александрия одержала победу над Металлистом 1925 в матче 14-го тура УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Несмотря на изменения на тренерском мостике, Александрия под руководством Юрия Гуры стала одним из главных открытий нынешнего сезона, поскольку пока является единственной, кто нанес Шахтеру поражение в этом чемпионате.

Читайте также: Расписание и результаты 14-го тура чемпионата Украины

Однако к поединку с Металлистом 1925 александрийцы подошли с безвыигрышной серией, которая составляла четыре игры кряду. Поэтому подопечные Гуры были крайне мотивированы набрать максимум очков.

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Александрия одержала уверенную победу, дав сопернику создать буквально пару моментов, да и те в конце встречи.

У команды Юрия Гуры в ударе были защитники, забившие два гола.

В первом тайме открыл счет Игорь Кирюханцев.

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А во втором удвоил преимущество хозяев Каспарс Дубра.

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ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

Александрия – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Кирюханцев, 32, Дубра, 74

Александрия: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Рыбалка (Демченко, 60), Дрышлюк, Мустафаев (Копина, 84) – Третьяков (Одарюк, 83), Устименко (Спинелли, 72), Кирюханцев (Кожушко, 72).

Металлист 1925: Шелихов – Западня, Ченбай, Кверквелия, Ермаков – Габелок (Задерака, 84) – Ременюк, Фабиньо (Батюшин, 67), Крыськив (Кравченко, 76), Протасов (Савин, 84) – Марлисон (Зубков, 84).

Благодаря этой победе Александрия, набрав 23 балла, сохранила за собой 6 место в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 проиграл второй матч подряд, но пока с 19 очками остался восьмым.

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