Маріуполь на дні – Рух вперше виграв в гостях: відео голів

Рух обіграв Маріуполь в стартовому матчі 10-го туру чемпіонату України. Ця перемога стала першою виїзною для Руху в поточному сезоні

Рух одержав першу виїзну перемогу в сезоні / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Долю зустрічі команди вирішили ще в першому таймі. Голи бразильця Таллеса і Юрія Климчука не залишили шансів Маріуполю врятувати нічию. Після перерви команди відверто догравали і навіть жодного разу не потрапили в створ воріт.

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Маріуполь – Рух 0:2

Голи: Таллес (25), Климчук (37)

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Завдяки цій перемозі Рух піднявся на восьму сходинку турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Втім, решта команд ще не зіграли свої матчі звітного туру, тому положення команди ще може змінитися.

А ось Маріуполь так і залишиться на останній сходинці турнірної таблиці. На рахунку азовців всього одна перемога і вже вісім поразок.