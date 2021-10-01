Мариуполь на дне – Рух впервые выиграл в гостях: видео голов

Рух обыграл Мариуполь в стартовом матче 10-го тура чемпионата Украины. Эта победа стала первой выездной для Руха в текущем сезоне

Рух одержал первую выездную победу в сезоне / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Судьбу встречи команды решили еще в первом тайме. Голы бразильца Таллеса и Юрия Климчука не оставили шансов Мариуполю спасти ничью. После перерыва команды откровенно доигрывали и даже ни разу не попали в створ ворот.

Читайте также: Это неправильно: эксперт раскритиковал решение о пенальти в пользу Динамо перед игрой с Шахтером

Реклама

Мариуполь – Рух 0:2

Голы: Таллес (25), Климчук (37)

Реклама

Благодаря этой победе Рух поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. Впрочем, остальные команды еще не сыграли свои матчи отчетного тура, поэтому положение команды еще может поменяться.

А вот Мариуполь так и останется на последней строчке турнирной таблицы. На счету азовцев всего одна победа и уже восемь поражений.