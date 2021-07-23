Львів – Маріуполь: відео голів та огляд першого матчу сезону в УПЛ

Команди відзначилися по голу в першому таймі та поклали до своєї скарбнички по одному очку

Львів та Маріуполь зіграли внічию на "Арені-Львів" / Фото: официальный сайт УПЛ

Чемпіонат України стартував! У першому поєдинку сезону Львів зіграв внічию з Маріуполем. Обидва голи були забиті в до перерви.

Вже на 9 хвилині Маріуполь вийшов вперед. Мишньов відгукнувся на дальній кидок з глибини поля, скористався помилкою Буська та скинув на вільного Кулакова. Форвард гостей лише добив м'яч у сітку. 0:1

Господарі змогли відігратися в середині другого тайму. Ернест на фланзі знайшов момент для подачі в штрафну, де Ременяк виграв другий поверх і точно пробив по воротах Кудрика. 1:1

В цілому в першому таймі більше ініціативою володіли господарі, які в три рази частіше били по воротах суперника.

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Після перерви гра заспокоїлася. Маріуполь відійшов до своїх воріт, а Львів виявляв неохоче бажання вирвати перемогу. За весь другий тайм команди так жодного разу і не пробили в площину воріт, хоча моменти створювали.

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У підсумку перший матч сезону завершився нічиєю, якій можуть бути задоволені обидві команди. Львів не програв без великої кількості заражених коронавірусів гравців. Маріуполь ж повертається з далекого виїзду з одним заліковим балом.