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Зоря --
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Дніпро-1 --
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Кучук починає з перемоги. Рух здобуває перші очки в битві з новачком УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
7 серпня, 18:50
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Львівська команда виявилася сильнішою за Верес завдяки двом голам на старті поєдинку
Леонід Кучук приносить Руху першу перемогу в новому сезоні УПЛ
Леонід Кучук приносить Руху першу перемогу в новому сезоні УПЛ / Фото: Офіційний сайт НК "Верес"

Вчора стартував 3 тур чемпіонату України. У першому поєдинку уїк-енду Металіст-1925 перестріляв Чорноморець на своєму полі.

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Субота ж стартувала з поєдинку аутсайдерів турніру, в якому Рух приймав Верес. У перших турах обидві команди набрали всього один бал на двох, а Рух уже встиг змінити тренера. Замість Федика до посади приступив білорус Кучук.

Львів'яни активніше почали матч і вже до 10-ої хвилині вели з рахунком 2:0. Спочатку Борячук точно головою замкнув навіс Мисика, а через чотири хвилини відзначився Шестаков після сольного проходу по центру.

В цілому ж перший тайм не ряснів небезпечними моментами. Втім, ще до перерви Верес зумів відквитати один м'яч. Шестаков отримав м'яч на куті карного майданчику, хитнув суперника і красивим обвідним ударом поклав м'яч у "дев'ятку" воріт господарів.

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У другому таймі рівненська команда спробувала нав'язати контргру, однак моменти Руху були більш небезпечними. Федорчук, Кузик та Климчук були близькі до зміцнення переваги Руху. Втім, рахунок не змінився.

В тренді

Кучук здобуває перші очки для Руху в нинішньому сезоні і тепер команда буде готуватися до виїзної гри з Колосом. Верес же залишається з одним балом. Наступний суперник команди Юрія Вірта – полтавська Ворскла.

Рух – Верес 2:1
Голи: Борячук, 6, Климчук, 10 – Шестаков, 40

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Дідик (Карасюк, 52), Мисик – Мартинюк, Оріховський (Кухарук, 74) – Бойчук (Кузик, 65), Федорчук, Климчук – Борячук (Кондраков, 74).

Верес: Когут – Солдат, Махнєв, Гончаренко, Немчанінов – Дахновський (Є. Пасіч, 63), Кучеров (Панасенко, 77), Кльоц (Полюлях, 62), Г. Пасіч – Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергійчук, 46).

Попередження: Білий – Г. Пасіч, Махнєв, Немчанінов.

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Забиті 5
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1
0
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1
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1
0
1
0
1
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1
1
0
0
4
0
4
3
Забиті 4
Пропущені 0
Різниця 4
Результати останніх матчів: В
8
Зоря Зоря Зор
2
1
0
1
5
2
3
3
Забиті 5
Пропущені 2
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1
1
0
0
1
0
1
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Пропущені 0
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Результати останніх матчів: В
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0
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1
0
2
3
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3
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Маріуполь Маріуполь Мар
2
0
1
1
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-1
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Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
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2
0
1
1
1
4
-3
1
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Пропущені 4
Різниця -3
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Верес Верес Вер
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н
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Інгулець Інгулець Інг
2
0
0
2
2
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-5
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Чорноморець Чорноморець Чор
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0
3
2
9
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7
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