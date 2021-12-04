Ковалівка сильніша за Харків: Металіст 1925 програв Колосу

Колос обіграв на виїзді Металіст 1925 з рахунком 1:0 і обійшов харків'ян у турнірній таблиці
Металіст 1925 VS Колос / Фото: официальный сайт УПЛ
Поєдинок у Харкові між Металістом 1925 та Колосом закривав суботню програму 17-го туру чемпіонату України.
Зустрічалися сусіди за турнірною таблицею, а це означало, що ціна перемоги – шість очок.
Господарі поля після чотирьох поразок поспіль вийшли на поле із завданням перервати неприємну серію невдач.
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але забити гол пощастило гостям. Після удару Нурієва м'яч відбив Сидоренко, а на добиванні найспритнішим виявився бразилець Дієго – 0:1.
У другому таймі обидві команди забули про ворота суперників, не створивши небезпечних моментів.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур.
Металіст 1925 – Колос – 0:1.
Гол: Дієго (27).
Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков (Кверквелія, 82), Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Голодюк, Протасов (Савін, 73), Зубков (Марлісон, 73).
Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець, Мілько, Богданов, Нурієв (Задоя, 64), Дієго (Костишин, 74), Сітчінава (Лисенко, 59), Ільїн.
Колос набрав три очки і обійшов у турнірній таблиці Металіст 1925. Після 17-ти зіграних матчів ковалівці займають 9-й рядок у турнірній таблиці, а харків'яни опустилися на 10-е місце. Металіст 1925 збільшив свою програшну серію до п'яти матчів.
1
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті
47
Пропущені
9
Різниця
38
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
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2
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті
46
Пропущені
8
Різниця
38
Результати останніх матчів:
В
В
В
П
В
3
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті
29
Пропущені
16
Різниця
13
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
П
4
16
10
2
4
35
18
17
32
Забиті
35
Пропущені
18
Різниця
17
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
В
5
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті
29
Пропущені
17
Різниця
12
Результати останніх матчів:
Н
П
В
В
Н
6
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті
18
Пропущені
22
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
Н
7
16
6
5
5
15
14
1
23
Забиті
15
Пропущені
14
Різниця
1
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
Н
8
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті
14
Пропущені
19
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
Н
9
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті
12
Пропущені
22
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
П
10
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті
16
Пропущені
27
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П
11
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті
15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
В
П
П
Н
12
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті
13
Пропущені
29
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
13
16
2
5
9
17
36
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11
Забиті
17
Пропущені
36
Різниця
-19
Результати останніх матчів:
П
П
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Н
Н
14
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті
11
Пропущені
25
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
15
15
2
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9
11
26
-15
10
Забиті
11
Пропущені
26
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
П
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16
2
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13
18
38
-20
7
Забиті
18
Пропущені
38
Різниця
-20
Результати останніх матчів:
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П
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П
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