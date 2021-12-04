Ковалівка сильніша за Харків: Металіст 1925 програв Колосу

Колос обіграв на виїзді Металіст 1925 з рахунком 1:0 і обійшов харків'ян у турнірній таблиці

Металіст 1925 VS Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок у Харкові між Металістом 1925 та Колосом закривав суботню програму 17-го туру чемпіонату України.

Зустрічалися сусіди за турнірною таблицею, а це означало, що ціна перемоги – шість очок.

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Господарі поля після чотирьох поразок поспіль вийшли на поле із завданням перервати неприємну серію невдач.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але забити гол пощастило гостям. Після удару Нурієва м'яч відбив Сидоренко, а на добиванні найспритнішим виявився бразилець Дієго – 0:1.

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У другому таймі обидві команди забули про ворота суперників, не створивши небезпечних моментів.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур.

Металіст 1925 – Колос – 0:1.

Гол: Дієго (27).

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков (Кверквелія, 82), Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Голодюк, Протасов (Савін, 73), Зубков (Марлісон, 73).

Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець, Мілько, Богданов, Нурієв (Задоя, 64), Дієго (Костишин, 74), Сітчінава (Лисенко, 59), Ільїн.

Колос набрав три очки і обійшов у турнірній таблиці Металіст 1925. Після 17-ти зіграних матчів ковалівці займають 9-й рядок у турнірній таблиці, а харків'яни опустилися на 10-е місце. Металіст 1925 збільшив свою програшну серію до п'яти матчів.