Битва за зимове чемпіонство: розклад, трансляції, котирування та результати 17-го туру чемпіонату України

З 3 по 6 грудня відбувається 17 тур чемпіонату України. Представляємо розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ та в інтернеті, а також оновлювані результати Прем'єр-ліги та турнірну таблицю
17-й тур чемпіонату України / Фото: Колаж: Сьогодні
Матчі 17-го туру УПЛ поділено на чотири дні. Відкриває тур у п'ятницю поєдинок Шахтар – Львів. Онлайн матчу Шахтар – Львів є на нашому сайті.
Динамо та Шахтар ведуть відчайдушну боротьбу за звання зимового чемпіона. До кінця осінньої частини чемпіонату залишилося зіграти два тури, а обидва гранди набрали однакову кількість балів. Ніхто не має право на помилку.
16-й тур чемпіонату України
П'ятниця, 3 грудня
17:00 Шахтар – Львів
Букмекери: 1.16 – 7.70 – 17.00
ТВ: Футбол 1
Субота, 4 грудня
14:00 Верес – Динамо
Букмекери: 12.50 – 5.40 – 1.27
ТБ: Футбол 2
17:00 Рух – Ворскла
Букмекери: 3.70 – 3.30 – 2.08
ТБ: Футбол 2
19:30 Металіст 1925 — Колос
Букмекери: 2.54 – 3.20 – 2.89
ТБ: Футбол 2
Неділя, 5 грудня
14:00 Зоря – Інгулець
Букмекери: 1.37 – 4.90 – 8.60
ТБ: УНІАН
17:00 Олександрія – Минай
Букмекери: 1.60 – 4.20 – 5.30
ТВ: Футбол 1
19:30 Десна – Маріуполь
Букмекери: 1.61 – 4.25 – 5.00
ТВ: Футбол 1
Понеділок, 6 грудня
19:30 Дніпро-1 – Чорноморець
Букмекери: 1.39 – 5.00 – 7.70
ТБ: УНІАН
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Результати останніх матчів:
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Забиті
41
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33
Результати останніх матчів:
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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35
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17
Результати останніх матчів:
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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Забиті
15
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14
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6
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16
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Забиті
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-11
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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П
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11
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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