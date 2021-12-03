Битва за зимове чемпіонство: розклад, трансляції, котирування та результати 17-го туру чемпіонату України

З 3 по 6 грудня відбувається 17 тур чемпіонату України. Представляємо розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ та в інтернеті, а також оновлювані результати Прем'єр-ліги та турнірну таблицю