Ковалевка сильнее Харькова: Металлист 1925 проиграл Колосу

Колос обыграл на выезде Металлист 1925 со счетом 1:0 и обошел харьковчан в турнирной таблице
Металлист 1925 VS Колос / Фото: официальный сайт УПЛ
Поединок в Харькове между Металлистом 1925 и Колосом закрывал субботнюю программу 17-го тура чемпионата Украины.
Встречались соседи по турнирной таблице, а это означало, что цена победы – шесть очков.
Хозяева поля после четырех поражений подряд вышли на поле с задачей прервать неприятную серию неудач.
Первый тайм прошел в равной борьбе, но забить гол посчастливилось гостям. После удара Нуриева мяч отбил Сидоренко, а на добивании расторопнее всех оказался бразилец Диего – 0:1.
Во втором тайме обе команды забыли про ворота соперников, не создав опасных моментов.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 17 тур.
Металлист 1925 – Колос – 0:1.
Гол: Диего (27).
Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков (Кверквелия, 82), Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Голодюк, Протасов (Савин, 73), Зубков (Марлисон, 73).
Колос: Волынец, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев (Задоя, 64), Диего (Костышин, 74), Ситчинава (Лысенко, 59), Ильин.
Колос набрал три очка и обошел в турнирной таблице Металлист 1925. После 17-ти сыгранных матчей ковалевцы занимают 9-ю строчку в турнирной таблице, а харьковчане опустились на 10-е место. Металлист 1925 увеличил свою проигрышную серию до пяти матчей.
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