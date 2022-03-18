Хавбек Шахтаря та збірної України допоміг облаштувати табір для переселенців на "Арені Львів"

Георгій Судаков разом із дружиною забезпечив біженців у Львові найнеобхіднішим

Георгій Судаков / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Російське вторгнення в Україні триває вже 23 дні. За цей час фашисти обстріляли чимало українських міст, вбиваючи мирне населення, навіть дітей, під приводом міфічної "спецоперації".

Багато наших спортсменів згуртувалися навколо держави і намагаються допомогти всіма можливими способами. Знайшов себе в гуманітарній сфері хавбек Шахтаря та збірної України Георгій Судаков.

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Гравець переїхав до Львова і разом з дружиною Єлизаветою став волонтером у Shelter Centre для переселенців на "Арені Львів". Георгій зайнявся облаштуванням спальних місць для біженців, а також доставлянням найнеобхідніших продуктів.