Хавбек Шахтера и сборной Украины помог обустроить лагерь для переселенцев на "Арене Львов"

Российское вторжение в Украину длится уже 23 дня. За это время фашисты обстреляли немало украинских городов, убивая мирное население, даже детей, под предлогом мифической "спецоперации".
Многие наши спортсмены сплотились вокруг государства и пытаются помочь всеми возможными способами. Нашел себя в гуманитарной области хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков.
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Игрок переехал во Львов и вместе с женой Елизаветой стал волонтером в Shelter Centre для переселенцев на "Арене Львов". Георгий занялся обустройством спальных мест для беженцев, а также доставкой самых необходимых продуктов.
"Сейчас все помогают, вся страна сплотилась. Не имеет значения, футболист ты, спортсмен или кто-то другой. Каждый может внести свой вклад. Когда началась война, много людей стали мне писать, звонить, предлагать помощь.
Во Львове мне и моей семье дали приют незнакомые люди. Конечно же, я и сам захотел помочь другим: продуктами, одеждой для беженцев и для наших воинов. Сейчас такой момент, когда каждый должен помогать как может.
Когда узнал, что Шахтер занимается обустройством гуманитарного центра во Львове, то сразу же откликнулся и был готов помогать. Стараюсь быть полезным тут, делать все, что в моих силах. Я чувствую большую ответственность в этой волонтерской работе".