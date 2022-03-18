Хавбек Шахтера и сборной Украины помог обустроить лагерь для переселенцев на "Арене Львов"

Георгий Судаков вместе с женой снабдил беженцев во Львове самым необходимым

Георгий Судаков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Российское вторжение в Украину длится уже 23 дня. За это время фашисты обстреляли немало украинских городов, убивая мирное население, даже детей, под предлогом мифической "спецоперации".

Многие наши спортсмены сплотились вокруг государства и пытаются помочь всеми возможными способами. Нашел себя в гуманитарной области хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков.

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Игрок переехал во Львов и вместе с женой Елизаветой стал волонтером в Shelter Centre для переселенцев на "Арене Львов". Георгий занялся обустройством спальных мест для беженцев, а также доставкой самых необходимых продуктов.