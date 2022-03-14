Зірка Динамо включився у боротьбу з російським агресором

Словенський легіонер "біло-синіх" Беньямін Вербич передав допомогу українській армії, яка протистоїть російським загарбникам

Беньямін Вербіч активно допомагає Збройним силам України / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Колаж: Сьогодні, Instagram

Військова агресія російсько-фашистських військ проти України триває 19-й день. Весь світ згуртувався з українським народом у боротьбі проти путінської орди.

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич не залишився осторонь і приєднався до допомоги українській армії.

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Словенський футболіст опублікував відео з дроном, який він купив для ЗСУ у своєму Instagram. Окрім дрону, українська армія отримає від Вербича тепловізор, медикаменти та джгути.

"Дрон з тепловізором їде в Україну, щоб допомогти нашим воїнам скоріше здобути перемогу", – написала дівчина Вербича Альвіна.

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Раніше ми повідомляли, що Беньямін Вербич може продовжити кар'єру у варшавській Легії.

Нагадаємо, що ФІФА дозволила легіонерам українських клубів знайти собі нові команди до 7 квітня

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У словенця Вербича в Києві сім'я / Фото: Колаж: Сьогодні

Беньямін Вербич перейшов до Динамо з Копенгагена у грудні 2017 року.

З киянами ставав чемпіоном України, вигравав Кубок та Суперкубок України.