Дніпро-1 вирушає на зимові канікули з бронзою Прем'єр-ліги

У стартовому матчі 18-го туру чемпіонату України Дніпро-1 розгромив Маріуполь і зберіг за собою третій рядок у турнірній таблиці

Довбик знову забив - а Дніпро-1 - виграв / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Рахунок у матчі відкрив найкращий бомбардир поточної Прем'єр-ліги Артем Довбик, а після перерви ще один його гол скасували після використання системи VAR.

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Дніпро-1 це зовсім не збентежило. Зусиллями Піхальонка та Білла гості довели рахунок до розгромного.

Зазначимо, що з кінця першого тайму Маріуполь грав у меншості після вилучення Кащука.

Маріуполь – Дніпро-1 – 0:3

Голи: Довбик (35), Піхальонок (75, пен), Білл (78)

Видалений: Кащук (45+1)

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Довбик у гонці бомбардирів відірвався від динамівця Віктора Циганкова вже на три м'ячі. Щоправда, кияни свій матч звітного туру зіграють у неділю проти Зорі.

Дніпро-1 зберіг за собою третє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги та йде на зимову паузу з бронзою.

Маріуполь же залишився на останньому рядку. Зберегти прописку у Прем'єр-іге у підопічних Остапа Маркевича дедалі менше шансів.