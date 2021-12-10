Днепр-1 уходит на зимние каникулы с бронзой Премьер-лиги

В стартовом матче 18-го тура чемпионата Украины Днепр-1 разгромил Мариуполь и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице
Довбик снова забил, а Днепр-1 - выиграл / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"
Счет в матче открыл лучший бомбардир текущей Премьер-лиги Артем Довбик, а после перерыва еще один его гол отменили после использования системы VAR.
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Днепр-1 это совсем не смутило. Усилиями Пихаленка и Билла гости довели счет до разгромного.
Отметим, что с конца первого тайма Мариуполь играл в меньшинстве после удаления Кащука.
Мариуполь – Днепр-1 – 0:3
Голы: Довбик (35), Пихаленок (75, пен), Билл (78)
Удален: Кащук (45+1)
Довбик в гонке бомбардиров оторвался от динамовца Виктора Цыганкова уже на три мяча. Правда, киевляне свой матч отчетного тура сыграют в воскресенье против Зари.
Днепр-1 сохранил за собой третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и уходит на зимнюю паузу с бронзой.
Мариуполь же остался на последней строчке. Сохранить прописку в Премьер-иге у подопечных Остапа Маркевича все меньше шансов.
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