10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Останні матчі року: розклад та результати 18-го туру УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 11:47
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З 10 по 12 грудня проходить 18-й тур чемпіонату України – розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ, результати та турнірна таблиця
Луганці завжди дають бій Динамо
Луганці завжди дають бій Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Український футбол збирається на канікули. Цими вихідними буде зіграний останній тур перед тривалою паузою.

Хто піде на відпочинок лідером УПЛ? І Шахтар, і Динамо чекають складні матчі, з суперниками, яким під силу відібрати очки. Тим цікавіше стежити за матчами 18-го туру Прем'єр-ліги.

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П'ятниця, 10 грудня

17:00. Маріуполь – Дніпро-1
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 7.80 – 4.60 – 1.41

19:30. Інгулець – Десна
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.90 – 3.15 – 2.60

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Субота, 11 грудня

14:00. Олександрія – Шахтар
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 9.10 – 5.00 – 1.35

17:00. Верес – Рух
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 2.46 – 3.05 – 3.15

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19:30. Львів – Ворскла
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 4.20 – 3.35 – 1.93

Неділя, 12 грудня

14:00. Чорноморець – Металіст 1925
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.46 – 3.30 – 2.90

17:00. Динамо – Зоря
ТБ: 2+2
Букмекери: 1.38 – 4.80 – 8.60

19:30. Колос – Минай
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 1.82 – 3.65 – 4.40

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті 46
Пропущені 8
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В П В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
17
12
1
4
32
17
15
37
Забиті 32
Пропущені 17
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
17
11
2
4
36
18
18
35
Забиті 36
Пропущені 18
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
17
7
5
5
18
14
4
26
Забиті 18
Пропущені 14
Різниця 4
Результати останніх матчів: В П П В Н
7
Десна Десна Дес
17
7
4
6
21
25
-4
25
Забиті 21
Пропущені 25
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В П В П
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті 12
Пропущені 22
Різниця -10
Результати останніх матчів: В В Н В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті 16
Пропущені 27
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н В П П Н
12
Львів Львів Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В В П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забиті 18
Пропущені 39
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В Н
14
Інгулець Інгулець Інг
16
2
4
10
11
27
-16
10
Забиті 11
Пропущені 27
Різниця -16
Результати останніх матчів: П П Н П Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забиті 11
Пропущені 28
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
17
2
2
13
21
41
-20
8
Забиті 21
Пропущені 41
Різниця -20
Результати останніх матчів: Н П П В П

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Маріуполь

Сьогодні

17:00

Дніпро-1

7.10

4.60

1.44

Інгулець

Сьогодні

19:30

Десна

2.85

3.30

2.55
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
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Пʼятниця, 10 грудня
17:00
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Субота, 11 грудня
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