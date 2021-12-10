Останні матчі року: розклад та результати 18-го туру УПЛ

З 10 по 12 грудня проходить 18-й тур чемпіонату України – розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ, результати та турнірна таблиця

Луганці завжди дають бій Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Український футбол збирається на канікули. Цими вихідними буде зіграний останній тур перед тривалою паузою.

Хто піде на відпочинок лідером УПЛ? І Шахтар, і Динамо чекають складні матчі, з суперниками, яким під силу відібрати очки. Тим цікавіше стежити за матчами 18-го туру Прем'єр-ліги.

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П'ятниця, 10 грудня

17:00. Маріуполь – Дніпро-1

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 7.80 – 4.60 – 1.41

19:30. Інгулець – Десна

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 2.90 – 3.15 – 2.60

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Субота, 11 грудня

14:00. Олександрія – Шахтар

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 9.10 – 5.00 – 1.35

17:00. Верес – Рух

ТБ: Футбол 2

Букмекери: 2.46 – 3.05 – 3.15

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19:30. Львів – Ворскла

ТБ: Футбол 2

Букмекери: 4.20 – 3.35 – 1.93

Неділя, 12 грудня

14:00. Чорноморець – Металіст 1925

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 2.46 – 3.30 – 2.90

17:00. Динамо – Зоря

ТБ: 2+2

Букмекери: 1.38 – 4.80 – 8.60

19:30. Колос – Минай

ТБ: Футбол 1

Букмекери: 1.82 – 3.65 – 4.40

Турнірна таблиця