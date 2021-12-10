Останні матчі року: розклад та результати 18-го туру УПЛ

З 10 по 12 грудня проходить 18-й тур чемпіонату України – розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ, результати та турнірна таблиця
Луганці завжди дають бій Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"
Український футбол збирається на канікули. Цими вихідними буде зіграний останній тур перед тривалою паузою.
Хто піде на відпочинок лідером УПЛ? І Шахтар, і Динамо чекають складні матчі, з суперниками, яким під силу відібрати очки. Тим цікавіше стежити за матчами 18-го туру Прем'єр-ліги.
П'ятниця, 10 грудня
17:00. Маріуполь – Дніпро-1
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 7.80 – 4.60 – 1.41
19:30. Інгулець – Десна
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.90 – 3.15 – 2.60
Субота, 11 грудня
14:00. Олександрія – Шахтар
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 9.10 – 5.00 – 1.35
17:00. Верес – Рух
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 2.46 – 3.05 – 3.15
19:30. Львів – Ворскла
ТБ: Футбол 2
Букмекери: 4.20 – 3.35 – 1.93
Неділя, 12 грудня
14:00. Чорноморець – Металіст 1925
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 2.46 – 3.30 – 2.90
17:00. Динамо – Зоря
ТБ: 2+2
Букмекери: 1.38 – 4.80 – 8.60
19:30. Колос – Минай
ТБ: Футбол 1
Букмекери: 1.82 – 3.65 – 4.40
Турнірна таблиця
1
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті
47
Пропущені
9
Різниця
38
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
2
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті
46
Пропущені
8
Різниця
38
Результати останніх матчів:
В
В
В
П
В
3
17
12
1
4
32
17
15
37
Забиті
32
Пропущені
17
Різниця
15
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
4
17
11
2
4
36
18
18
35
Забиті
36
Пропущені
18
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
5
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті
29
Пропущені
17
Різниця
12
Результати останніх матчів:
Н
П
В
В
Н
6
17
7
5
5
18
14
4
26
Забиті
18
Пропущені
14
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
П
П
В
Н
7
17
7
4
6
21
25
-4
25
Забиті
21
Пропущені
25
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
П
8
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті
14
Пропущені
19
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
Н
9
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті
12
Пропущені
22
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
П
10
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті
16
Пропущені
27
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П
11
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті
15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
В
П
П
Н
12
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті
13
Пропущені
29
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
13
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забиті
18
Пропущені
39
Різниця
-21
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
Н
14
16
2
4
10
11
27
-16
10
Забиті
11
Пропущені
27
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
Н
15
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забиті
11
Пропущені
28
Різниця
-17
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
16
17
2
2
13
21
41
-20
8
Забиті
21
Пропущені
41
Різниця
-20
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
П