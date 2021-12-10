Последние матчи года: расписание и результаты 18-го тура УПЛ

C 10 по 12 декабря проходит 18-й тур чемпионата Украины – расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ, результаты и турнирная таблица
Луганчане всегда дают бой Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Украинский футбол собирается на каникулы. На этих выходных будет сыгран последний тур перед длительной паузой.
Кто уйдет на отдых лидером УПЛ? И Шахтеру, и Динамо предстоят сложные матчи, с соперниками, которым по силам отобрать очки. Тем интереснее будет следить за матчами 18-го тура Премьер-лиги.
Пятница, 10 декабря
17:00. Мариуполь – Днепр-1
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 7.80 – 4.60 – 1.41
19:30. Ингулец – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.60
Суббота, 11 декабря
14:00. Александрия – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 9.10 – 5.00 – 1.35
17:00. Верес – Рух
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.46 – 3.05 – 3.15
19:30. Львов – Ворскла
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 4.20 – 3.35 – 1.93
Воскресенье, 12 декабря
14:00. Черноморец – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.46 – 3.30 – 2.90
17:00. Динамо – Заря
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.38 – 4.80 – 8.60
19:30. Колос – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.82 – 3.65 – 4.40
Турнирная таблица
1
17
14
2
1
47
9
38
44
Забитые
47
Пропущенные
9
Разница
38
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
В
2
17
14
2
1
46
8
38
44
Забитые
46
Пропущенные
8
Разница
38
Результаты последних матчей:
В
В
В
П
В
3
17
12
1
4
32
17
15
37
Забитые
32
Пропущенные
17
Разница
15
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
В
4
17
11
2
4
36
18
18
35
Забитые
36
Пропущенные
18
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
5
17
9
5
3
29
17
12
32
Забитые
29
Пропущенные
17
Разница
12
Результаты последних матчей:
Н
П
В
В
Н
6
17
7
5
5
18
14
4
26
Забитые
18
Пропущенные
14
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
П
П
В
Н
7
17
7
4
6
21
25
-4
25
Забитые
21
Пропущенные
25
Разница
-4
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
П
8
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забитые
14
Пропущенные
19
Разница
-5
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
Н
9
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забитые
12
Пропущенные
22
Разница
-10
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
П
10
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забитые
16
Пропущенные
27
Разница
-11
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П
11
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забитые
15
Пропущенные
20
Разница
-5
Результаты последних матчей:
Н
В
П
П
Н
12
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забитые
13
Пропущенные
29
Разница
-16
Результаты последних матчей:
П
В
В
П
В
13
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забитые
18
Пропущенные
39
Разница
-21
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
Н
14
16
2
4
10
11
27
-16
10
Забитые
11
Пропущенные
27
Разница
-16
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
Н
15
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забитые
11
Пропущенные
28
Разница
-17
Результаты последних матчей:
П
П
Н
Н
П
16
17
2
2
13
21
41
-20
8
Забитые
21
Пропущенные
41
Разница
-20
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
П