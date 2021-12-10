Последние матчи года: расписание и результаты 18-го тура УПЛ

C 10 по 12 декабря проходит 18-й тур чемпионата Украины – расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ, результаты и турнирная таблица

Луганчане всегда дают бой Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Украинский футбол собирается на каникулы. На этих выходных будет сыгран последний тур перед длительной паузой.

Кто уйдет на отдых лидером УПЛ? И Шахтеру, и Динамо предстоят сложные матчи, с соперниками, которым по силам отобрать очки. Тем интереснее будет следить за матчами 18-го тура Премьер-лиги.

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Пятница, 10 декабря

17:00. Мариуполь – Днепр-1

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 7.80 – 4.60 – 1.41

19:30. Ингулец – Десна

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.60

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Суббота, 11 декабря

14:00. Александрия – Шахтер

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 9.10 – 5.00 – 1.35

17:00. Верес – Рух

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.46 – 3.05 – 3.15

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19:30. Львов – Ворскла

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 4.20 – 3.35 – 1.93

Воскресенье, 12 декабря

14:00. Черноморец – Металлист 1925

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.46 – 3.30 – 2.90

17:00. Динамо – Заря

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.38 – 4.80 – 8.60

19:30. Колос – Минай

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 1.82 – 3.65 – 4.40

Турнирная таблица