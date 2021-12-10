10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Последние матчи года: расписание и результаты 18-го тура УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
10 декабря, 11:47
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C 10 по 12 декабря проходит 18-й тур чемпионата Украины – расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ, результаты и турнирная таблица
Луганчане всегда дают бой Динамо
Луганчане всегда дают бой Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Украинский футбол собирается на каникулы. На этих выходных будет сыгран последний тур перед длительной паузой.

Кто уйдет на отдых лидером УПЛ? И Шахтеру, и Динамо предстоят сложные матчи, с соперниками, которым по силам отобрать очки. Тем интереснее будет следить за матчами 18-го тура Премьер-лиги.

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Пятница, 10 декабря

17:00. Мариуполь – Днепр-1
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 7.80 – 4.60 – 1.41

19:30. Ингулец – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.90 – 3.15 – 2.60

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Суббота, 11 декабря

14:00. Александрия – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 9.10 – 5.00 – 1.35

17:00. Верес – Рух
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.46 – 3.05 – 3.15

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19:30. Львов – Ворскла
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 4.20 – 3.35 – 1.93

Воскресенье, 12 декабря

14:00. Черноморец – Металлист 1925
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.46 – 3.30 – 2.90

17:00. Динамо – Заря
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.38 – 4.80 – 8.60

19:30. Колос – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.82 – 3.65 – 4.40

Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забитые 47
Пропущенные 9
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забитые 46
Пропущенные 8
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В П В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
17
12
1
4
32
17
15
37
Забитые 32
Пропущенные 17
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
4
Заря Заря Зар
17
11
2
4
36
18
18
35
Забитые 36
Пропущенные 18
Разница 18
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забитые 29
Пропущенные 17
Разница 12
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
Александрия Александрия Але
17
7
5
5
18
14
4
26
Забитые 18
Пропущенные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В П П В Н
7
Десна Десна Дес
17
7
4
6
21
25
-4
25
Забитые 21
Пропущенные 25
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П В П
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забитые 14
Пропущенные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забитые 12
Пропущенные 22
Разница -10
Результаты последних матчей: В В Н В П
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забитые 16
Пропущенные 27
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забитые 15
Пропущенные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: Н В П П Н
12
Львов Львов Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забитые 13
Пропущенные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П В В П В
13
Черноморец Черноморец Чер
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забитые 18
Пропущенные 39
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В Н
14
Ингулец Ингулец Инг
16
2
4
10
11
27
-16
10
Забитые 11
Пропущенные 27
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забитые 11
Пропущенные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
17
2
2
13
21
41
-20
8
Забитые 21
Пропущенные 41
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П В П

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Днепр-1

7.10

4.60

1.44

Ингулец

Сегодня

19:30

Десна

2.85

3.30

2.55
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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Пятница, 10 декабря
17:00
ТВ: Онлайн
19:30
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Суббота, 11 декабря
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