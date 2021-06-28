Динамо полетіло в Швейцарію із зірковим новачком

Чемпіони України оголосили список учасників збору. Разом з командою відправився найкращий бомбардир минулого сезону Владислав Кулач з Ворскли

Владислав Кулач / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Поки національні команди борються на чемпіонаті Європи, клуби вже щосили готуються до нового сезону. Київське Динамо в понеділок вранці вирушило на тренувальний збір до Швейцарії. Причому не з одним новачком. До речі, днями колишній тренер Динамо очолив Чорноморець.

Новину повідомив офіційний сайт "біло-блакитних".

У День Конституції динамівці вилетіли до Женеви чартерним рейсом зі столичного аеропорту "Бориспіль". До складу делегації на першому навчально-тренувальному зборі увійшли 29 гравців. Звертає на себе увагу поява форварда Владислава Кулача, наколоти в минулому сезоні 15 м'ячів і днями покинув полтавську Ворсклу на правах вільного агента.

Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун.

Захисники: Сирота, Сідклей, Шабанов, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Скорко.

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Ледньов, Вербич, Цітаїшвілі, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин, Коробенко, Антюх.

Нападники: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач.

Також до киян приєднався Денис Антюх, який захищав кольори Колоса. У Швейцарії підопічні Мірчі Луческу проведуть чотири контрольні матчі:

1 червня. Динамо – Базель. 20:00

3 липня. Динамо – Лозанна. 16:00

5 липня. Суперник уточнюється.

7 липня. Динамо – Люцерн. 17:00

Усі спаринги будуть транслюватися на клубному YouTube-каналі.

Днями помер знаменитий футболіст Динамо: працював таксистом і зник безвісти.

Згадаймо, як кияни обіграли Колос в кінці минулого сезону: