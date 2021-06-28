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28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Динамо полетіло в Швейцарію із зірковим новачком

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 червня, 10:13
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Чемпіони України оголосили список учасників збору. Разом з командою відправився найкращий бомбардир минулого сезону Владислав Кулач з Ворскли
Владислав Кулач
Владислав Кулач / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Поки національні команди борються на чемпіонаті Європи, клуби вже щосили готуються до нового сезону. Київське Динамо в понеділок вранці вирушило на тренувальний збір до Швейцарії. Причому не з одним новачком. До речі, днями колишній тренер Динамо очолив Чорноморець.

Новину повідомив офіційний сайт "біло-блакитних".

У День Конституції динамівці вилетіли до Женеви чартерним рейсом зі столичного аеропорту "Бориспіль". До складу делегації на першому навчально-тренувальному зборі увійшли 29 гравців. Звертає на себе увагу поява форварда Владислава Кулача, наколоти в минулому сезоні 15 м'ячів і днями покинув полтавську Ворсклу на правах вільного агента.

Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун.

Захисники: Сирота, Сідклей, Шабанов, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Скорко.

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Ледньов, Вербич, Цітаїшвілі, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин, Коробенко, Антюх.

Нападники: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач.

Також до киян приєднався Денис Антюх, який захищав кольори Колоса. У Швейцарії підопічні Мірчі Луческу проведуть чотири контрольні матчі:

1 червня. Динамо – Базель. 20:00
3 липня. Динамо – Лозанна. 16:00
5 липня. Суперник уточнюється.
7 липня. Динамо – Люцерн. 17:00

Усі спаринги будуть транслюватися на клубному YouTube-каналі.

Днями помер знаменитий футболіст Динамо: працював таксистом і зник безвісти.

Згадаймо, як кияни обіграли Колос в кінці минулого сезону:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
1:0
Відео Про матч
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Вівторок, 29 червня
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