Динамо полетіло в Швейцарію із зірковим новачком

Поки національні команди борються на чемпіонаті Європи, клуби вже щосили готуються до нового сезону. Київське Динамо в понеділок вранці вирушило на тренувальний збір до Швейцарії. Причому не з одним новачком. До речі, днями колишній тренер Динамо очолив Чорноморець.
Новину повідомив офіційний сайт "біло-блакитних".
У День Конституції динамівці вилетіли до Женеви чартерним рейсом зі столичного аеропорту "Бориспіль". До складу делегації на першому навчально-тренувальному зборі увійшли 29 гравців. Звертає на себе увагу поява форварда Владислава Кулача, наколоти в минулому сезоні 15 м'ячів і днями покинув полтавську Ворсклу на правах вільного агента.
Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун.
Захисники: Сирота, Сідклей, Шабанов, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Скорко.
Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Ледньов, Вербич, Цітаїшвілі, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин, Коробенко, Антюх.
Нападники: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач.
Також до киян приєднався Денис Антюх, який захищав кольори Колоса. У Швейцарії підопічні Мірчі Луческу проведуть чотири контрольні матчі:
1 червня. Динамо – Базель. 20:00
3 липня. Динамо – Лозанна. 16:00
5 липня. Суперник уточнюється.
7 липня. Динамо – Люцерн. 17:00
Усі спаринги будуть транслюватися на клубному YouTube-каналі.
Днями помер знаменитий футболіст Динамо: працював таксистом і зник безвісти.
Згадаймо, як кияни обіграли Колос в кінці минулого сезону: