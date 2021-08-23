Динамо і збірна України ризикують втратити ключового гравця – а попереду ЧС-2022 і Ліга чемпіонів

Динамо і збірна України можуть надовго втратити основного воротаря Георгія Бущана. Голкіпер вилетів мінімум на 10 днів, але є ризик, що знадобиться операція

Георгій Бущан може вилетіти на довгий строк / Фото: Getty Images

Головний тренер киян Мірча Луческу після перемоги над Десною (4:0) розповів, що Бущан знаходиться в лазареті команди. Однак він не розкрив подробиці пошкодження.

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"Зараз складний період для нас. Чотири гравці, які були відсутні, доклали максимум зусиль у минулому сезоні. Складно їх заповнити. Всі вони травмовані: Попов, Бесєдін, Бущан, Андрієвський. У Жори 10 днів пауза, після чого він почне легкі тренування. Дуже боїмося, щоб все обійшлося консервативним лікуванням, щоб не було операції", – заявив Луческу сайту Динамо.

У поточному сезоні Бущан провів чотири поєдинки в чемпіонаті України.

Уже 1-го вересня збірна України з новим головним тренером проведе матч проти Казахстану у відборі на ЧС-2022, а після паузи на матчі збірних стартує груповий етап Ліги чемпіонів.

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