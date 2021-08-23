Динамо и сборная Украины рискуют потерять ключевого игрока – а впереди ЧМ-2022 и Лига чемпионов

Динамо и сборная Украины могут надолго потерять основного вратаря Георгия Бущана. Голкипер вылетел минимум на 10 дней, но есть риск, что понадобится операция
Георгий Бущан может вылететь на долгий срок / Фото: Getty Images
Главный тренер киевлян Мирча Луческу после победы над Десной (4:0) рассказал, что Бущан находится в лазарете команды. Однако он не раскрыл подробности повреждения.
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"Сейчас сложный период для нас. Четыре игрока, которые отсутствовали, приложили максимум усилий в прошлом сезоне.
Сложно их восполнить. Все они травмированы: Попов, Беседин, Бущан, Андриевский.
У Жоры 10 дней пауза, после чего он начнет легкие тренировки. Очень боимся, чтобы все обошлось консервативным лечением, чтобы не было операции", – заявил Луческу сайту Динамо.
В текущем сезоне Бущан провел четыре поединка в чемпионате Украины.
Уже 1-го сентября сборная Украины с новым главным тренером проведет матч против Казахстана в отборе на ЧМ-2022, а после паузы на матчи сборных стартует групповой этап Лиги чемпионов.
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