Обмеження лікарів: чому Луческу дивиться ігри Динамо з VIP-ложі

"Є певні обмеження з боку лікарів. На поле ще виходити не можна, але я керую командою і перебуваю поруч з гравцями. Намагаємося підтримувати той рівень, який забезпечує нам результат", – розповів Луческу офіційному сайту Динамо.
"Хороша гра у виконанні двох хороших команд. Вийшов динамічний матч з хорошим рухом гравців. Заслужена перемога, але могли забити ще більше.
Суперник добре зіграв, діючи на контратаках, мав кілька моментів біля наших воріт, але в цілому я задоволений і грою, і результатом. Рухаємося далі.
Також задоволений і тим, що дебютували Шкурін і Антюх Обидва добре зіграли. Хлопці допомогли їм влитися в колектив і зіграти вдало. Шкурін асистував, забивав... Втім, сьогодні я задоволений усіма гравцями ", – прокоментував гру румунський наставник.