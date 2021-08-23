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Обмеження лікарів: чому Луческу дивиться ігри Динамо з VIP-ложі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
23 серпня, 09:03
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Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу спостерігав за грою своєї команди з президентської ложі. Керувати командою з бровки йому ще не дозволяють лікарі
Мірча Луческу дивився гру з VIP-ложі
Мірча Луческу дивився гру з VIP-ложі

На початку серпня Луческу переніс операцію з видалення кісти. Весь цей час Динамо керує його помічник Еміл Карас.

"Є певні обмеження з боку лікарів. На поле ще виходити не можна, але я керую командою і перебуваю поруч з гравцями. Намагаємося підтримувати той рівень, який забезпечує нам результат", – розповів Луческу офіційному сайту Динамо.

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Проте, Луческу з'явився на післяматчеву прес-конференцію після перемоги над Десною (4:0).

"Хороша гра у виконанні двох хороших команд. Вийшов динамічний матч з хорошим рухом гравців. Заслужена перемога, але могли забити ще більше.

Суперник добре зіграв, діючи на контратаках, мав кілька моментів біля наших воріт, але в цілому я задоволений і грою, і результатом. Рухаємося далі.

Також задоволений і тим, що дебютували Шкурін і Антюх Обидва добре зіграли. Хлопці допомогли їм влитися в колектив і зіграти вдало. Шкурін асистував, забивав... Втім, сьогодні я задоволений усіма гравцями ", – прокоментував гру румунський наставник.

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Заб.
Пр.
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5
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1
0
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2
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5
4
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11
3
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5
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1
9
6
3
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Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3
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5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті 11
Пропущені 4
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Результати останніх матчів: В Н В В Н
5
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5
3
1
1
10
5
5
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6
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5
3
1
1
5
3
2
10
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Пропущені 3
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Результати останніх матчів: В Н В П В
7
Зоря Зоря Зор
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті 11
Пропущені 8
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н П В П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П В
9
Колос Колос Кол
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П Н В Н
10
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті 3
Пропущені 7
Різниця -4
Результати останніх матчів: В Н П П Н
11
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті 2
Пропущені 4
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П В
12
Рух Рух Рух
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забиті 5
Пропущені 14
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В П П П
14
Львів Львів Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті 3
Пропущені 9
Різниця -6
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Маріуполь Маріуполь Мар
5
0
1
4
8
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-4
1
Забиті 8
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Різниця -4
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Інгулець Інгулець Інг
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0
1
3
3
10
-7
1
Забиті 3
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5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
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4
13
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3
14
Львів
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2
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