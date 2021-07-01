Динамо і Базель забили вісім м'ячів у товариському матчі

Зустріч в Швейцарії завершилася бойовою нічиєю, а в складі чемпіонів України м'ячі забивали Антюх, Сирота, Ледньов і Коробенко

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні київське Динамо провело перший спаринг на тренувальному зборі в Швейцарії. На нашому сайті йшла відеотрансляція Динамо – Базель . Румунський наставник наших чемпіонів, природно, не може розраховувати на гравців збірної України, тому привернув до табору велику групу новачків.

Зустріч з срібним призером чемпіонату Швейцарії вийшла насиченою. На 23-й хвилині рахунок відкрив Денис Антюх, який прийшов з Колоса. На 30-й Олександр Сирота подвоїв перевагу гостей після кутового – 2:0. Однак до перерви Базель відігрався, забивши на 36-й і 45-й (з пенальті) хвилинах.

"Гойдалки" продовжилися і в другому таймі: кияни виходили вперед, швейцарці відновлювали рівновагу. Богдан Ледньов на 47-й хвилині пробив воротаря з другої спроби. На 66-й ефектний удар з-за меж штрафного вдався Андрію Коробенко. У той же час місцева команда пробивала Дениса Бойка на 60-й і 80-й хвилинах – 4:4.

Голи поєдинку можна подивитися в трансляції, доступній на каналі Динамо.

Динамо (перший тайм): Бойко, Скорко, Сирота, Бражко, Дубінчак, Андрієвський, Шепелев, Буяльський, Антюх, де Пена, Супряга (Ванат, 35).

Динамо (другий тайм): Бойко (Моргун, 76), Вівчаренко, Шабанов, Кравченко, Сідклей, Андрієвський (Коробенко, 62), Гармаш, Леднєв, Цітаїшвілі, Родрігес, Ванат (Кулач, 62).

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Дивіться, як "біло-блакитні" тренувалися в Швейцарії: