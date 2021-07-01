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Динамо і Базель забили вісім м'ячів у товариському матчі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 22:12
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Зустріч в Швейцарії завершилася бойовою нічиєю, а в складі чемпіонів України м'ячі забивали Антюх, Сирота, Ледньов і Коробенко
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні київське Динамо провело перший спаринг на тренувальному зборі в Швейцарії. На нашому сайті йшла відеотрансляція Динамо – Базель . Румунський наставник наших чемпіонів, природно, не може розраховувати на гравців збірної України, тому привернув до табору велику групу новачків.

Зустріч з срібним призером чемпіонату Швейцарії вийшла насиченою. На 23-й хвилині рахунок відкрив Денис Антюх, який прийшов з Колоса. На 30-й Олександр Сирота подвоїв перевагу гостей після кутового – 2:0. Однак до перерви Базель відігрався, забивши на 36-й і 45-й (з пенальті) хвилинах.

"Гойдалки" продовжилися і в другому таймі: кияни виходили вперед, швейцарці відновлювали рівновагу. Богдан Ледньов на 47-й хвилині пробив воротаря з другої спроби. На 66-й ефектний удар з-за меж штрафного вдався Андрію Коробенко. У той же час місцева команда пробивала Дениса Бойка на 60-й і 80-й хвилинах – 4:4.

Голи поєдинку можна подивитися в трансляції, доступній на каналі Динамо.

Динамо (перший тайм): Бойко, Скорко, Сирота, Бражко, Дубінчак, Андрієвський, Шепелев, Буяльський, Антюх, де Пена, Супряга (Ванат, 35).

Динамо (другий тайм): Бойко (Моргун, 76), Вівчаренко, Шабанов, Кравченко, Сідклей, Андрієвський (Коробенко, 62), Гармаш, Леднєв, Цітаїшвілі, Родрігес, Ванат (Кулач, 62).

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Дивіться, як "біло-блакитні" тренувалися в Швейцарії:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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