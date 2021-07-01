2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Чемпіонат України 2020/2021

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Динамо – Базель: відеотрансляція першого спарингу киян в Швейцарії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 20:01
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Підопічні Мірчі Луческу зіграють чотири товариські матчі на зборі. Починають – в четвер зустріччю з срібним призером місцевого чемпіонату
Мірча Луческу на тренуванні Динамо
Мірча Луческу на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Незважаючи на розпал чемпіонату Європи, клубні команди стурбовані своїми проблемами. Багато хто вже почав підготовку до нового сезону 2021/2022. Ми писали, що Динамо полетіло в Швейцарію із зірковим новачком.

У четвер чемпіони України проводять перший контрольний поєдинок на швейцарському зборі. Пропонуємо вашій увазі відео трансляцію матчу зі срібним призером тамтешнього чемпіонату – Базелем. Гра проходить в місті Веве, що на березі Женевського озера.

Стартовий склад Динамо: Бойко, Сирота, Скорко, Дубінчак, Буяльський, Шепелев, Бражко, Андрієвський, де Пена, Антюх, Супряга.

Запасні: Біловар, Шабанов, Сідклей, Цітаїшвілі, Кулач, Вівчаренко, Кравченко, В. Волошин, Вербич, Гармаш, Леднєв, Ванат, Н. Волошин.

Читайте також: Динамо отримає мільйони за травму Бесєдіна на Євро-2020.

У найближчі дні колектив Мірчі Луческу зіграє ще три матчі з місцевими командами.

3 липня. Динамо – Лозанна. 16:00
5 липня. Суперник уточнюється.
7 липня. Динамо – Люцерн. 17:00

Дізнайтеся, що Луческу приніс Суркісу ще 500 мільйонів. Заробітки в Лізі чемпіонів ростуть.

Дивіться, як кияни тренувалися:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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