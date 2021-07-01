Динамо – Базель: відеотрансляція першого спарингу киян в Швейцарії

Підопічні Мірчі Луческу зіграють чотири товариські матчі на зборі. Починають – в четвер зустріччю з срібним призером місцевого чемпіонату

Мірча Луческу на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Незважаючи на розпал чемпіонату Європи, клубні команди стурбовані своїми проблемами. Багато хто вже почав підготовку до нового сезону 2021/2022. Ми писали, що Динамо полетіло в Швейцарію із зірковим новачком.

У четвер чемпіони України проводять перший контрольний поєдинок на швейцарському зборі. Пропонуємо вашій увазі відео трансляцію матчу зі срібним призером тамтешнього чемпіонату – Базелем. Гра проходить в місті Веве, що на березі Женевського озера.

Стартовий склад Динамо: Бойко, Сирота, Скорко, Дубінчак, Буяльський, Шепелев, Бражко, Андрієвський, де Пена, Антюх, Супряга.

Запасні: Біловар, Шабанов, Сідклей, Цітаїшвілі, Кулач, Вівчаренко, Кравченко, В. Волошин, Вербич, Гармаш, Леднєв, Ванат, Н. Волошин.

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У найближчі дні колектив Мірчі Луческу зіграє ще три матчі з місцевими командами.

3 липня. Динамо – Лозанна. 16:00

5 липня. Суперник уточнюється.

7 липня. Динамо – Люцерн. 17:00

Дізнайтеся, що Луческу приніс Суркісу ще 500 мільйонів. Заробітки в Лізі чемпіонів ростуть.

Дивіться, як кияни тренувалися: