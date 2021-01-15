Русский
$ 28,06
33,99

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Колишній гравець "Манчестер Сіті" стане тренером української команди

15 січня, 15:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Івуарієць Яя Туре збирається увійти до штабу донецького "Олімпіка"

Чемпіонат України з футболу поповниться ще однією примітною персоною. Точніше, в нього повернеться колишній півзахисник донецького "Металурга" Яя Туре, але вже в іншій іпостасі. Днями Яя Туре увійшов до списку найкращих плеймейкерів десятиліття.

Реклама

37-річний колишній гравець "Барселони" і "МанСіті" пробував себе в ролі агента, а тепер хоче зайнятися тренерською роботою. Про це в коментарі "Чемпіонату" розповів агент Дмитро Селюк:

"Яя дав інтерв'ю в Англії про те, що він починає шлях тренера. Але для цього треба ще повчитися, отримати ліцензію. У Туре є певні категорії, щоб працювати асистентом тренера або спортивним директором.

У мене є кілька пропозицій щодо його влаштування. Яя буде працювати і вчитися паралельно. Туре виграв на клубному рівні все, що можна, – за таких фахівців потрібно руками і ногами чіплятися. На жаль, більшість тренерів боїться мати поруч таку фігуру, як Яя. Наступного тижня Туре, швидше за все, приступить до роботи в Україні".

А трохи пізніше сьогодні з'явилася інформація "ПроФутбол", що івуарієць буде працювати в донецькому "Олімпіку".

Нагадаємо, восени Яя Туре вигнали з команди за виклик 19 повій.

Реклама

Згадаймо, як зірковий півзахисник забивав за "Манчестер Сіті":

Влітку Яя Туре тренувався з клубом четвертого дивізіону Англії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тренер футбол Манчестер Сіті Яя Туре Олімпік Донецьк
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкішна блондинка на колінах зацілувала гравця
Розкішна блондинка на колінах зацілувала гравця "Шахтаря"Футбол
Сексуальні матусі: дружини зірок українського футболу догулюють відпустку на Карибах
Сексуальні матусі: дружини зірок українського футболу догулюють відпустку на КарибахФутбол
Сексапільна дівчина гравця
Сексапільна дівчина гравця "Шахтаря" дісталася до чарівних димарівФутбол
"Чумове фото!" Гравці "Шахтаря" з дружинами склали пазл зі своїх тілФутбол
За сина ексзірки
За сина ексзірки "Динамо" дають 15 мільйонів. Оце так гроші в аутсайдера!ЧУ з футболу
ТОП-10 скандалів Мілевського після
ТОП-10 скандалів Мілевського після "Динамо": секс із Канделакі, п'яні ДТП і розбите FerrariФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти