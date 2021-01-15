Колишній гравець "Манчестер Сіті" стане тренером української команди

Чемпіонат України з футболу поповниться ще однією примітною персоною. Точніше, в нього повернеться колишній півзахисник донецького "Металурга" Яя Туре, але вже в іншій іпостасі. Днями Яя Туре увійшов до списку найкращих плеймейкерів десятиліття.

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37-річний колишній гравець "Барселони" і "МанСіті" пробував себе в ролі агента, а тепер хоче зайнятися тренерською роботою. Про це в коментарі "Чемпіонату" розповів агент Дмитро Селюк:

"Яя дав інтерв'ю в Англії про те, що він починає шлях тренера. Але для цього треба ще повчитися, отримати ліцензію. У Туре є певні категорії, щоб працювати асистентом тренера або спортивним директором. У мене є кілька пропозицій щодо його влаштування. Яя буде працювати і вчитися паралельно. Туре виграв на клубному рівні все, що можна, – за таких фахівців потрібно руками і ногами чіплятися. На жаль, більшість тренерів боїться мати поруч таку фігуру, як Яя. Наступного тижня Туре, швидше за все, приступить до роботи в Україні".

А трохи пізніше сьогодні з'явилася інформація "ПроФутбол", що івуарієць буде працювати в донецькому "Олімпіку".

Нагадаємо, восени Яя Туре вигнали з команди за виклик 19 повій.

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Згадаймо, як зірковий півзахисник забивав за "Манчестер Сіті":

Влітку Яя Туре тренувався з клубом четвертого дивізіону Англії.

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