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Бывший игрок "Манчестер Сити" станет тренером украинской команды

15 января, 15:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ивуариец Яя Туре собирается войти в штаб донецкого "Олимпика"

Чемпионат Украины по футболу пополнится еще одной примечательной персоной. Точнее, в него вернется бывший полузащитник донецкого "Металлурга" Яя Туре, но уже в другой ипостаси. На днях Яя Туре вошел в список лучших плеймейкеров десятилетия.

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37-летний бывший игрок "Барселоны" и "МанСити" пробовал себя в роли агента, а теперь хочет заняться тренерской работой. Об этом в комментарии "Чемпионату" рассказал агент Дмитрий Селюк:

"Яя дал интервью в Англии о том, что он начинает путь тренера. Но для этого надо еще поучиться, получить лицензию. У Туре есть определенные категории, чтобы работать ассистентом тренера или спортивным директором.

У меня есть несколько предложений по его устройству. Яя будет работать и учиться параллельно. Туре выиграл на клубном уровне все, что можно, – за таких специалистов нужно руками и ногами цепляться. К сожалению, большинство тренеров боится иметь рядом такую фигуру, как Яя. На следующей неделе Туре, скорее всего, приступит к работе в Украине".

А чуть позже сегодня появилась информация "ПроФутбол", что ивуариец будет работать в донецком "Олимпике".

Напомним, осенью Яя Туре выгнали из команды за вызов 19 проституток.

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Вспомним, как звездный полузащитник забивал за "Манчестер Сити":

Летом Яя Туре тренировался с клубом четвертого дивизиона Англии.

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тренер футбол Манчестер Сити Яя Туре Олимпик Донецк
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