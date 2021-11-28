Бразильська зв'язка принесла Шахтарю мінімальну перемогу над Інгульцем

Донецький Шахтар із мінімальним рахунком здолав Інгулець у матчі 16-го туру чемпіонату України. Результативною стала зв'язка Додо – Тете

Шахтар обіграв Інгулець і наздогнав Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Єдиний гол у матчі було забито ще у першому таймі. Додо отримав м'яч у центрі поля, трохи протягнув його вперед, а потім віддав розрізаючу передачу вперед на Тете, якому залишалося тільки пробити повз воротаря.

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Шахтар володів перевагою, але більше забити підопічним Роберто де Дзербі не вдалося.

Проте цього вистачило Шахтарю для перемоги. "Гірники" набрали три очки та наздогнали у турнірній таблиці київське Динамо, яке вчора обіграло Мінай.

Зазначимо, що "Шахтар" грав напіврезервним складом. Де Дзербі надав відпочинок деяким гравцям після матчу з Інтером, а ще одна група пропускала поєдинок через травми – це Алан Патрік, Ісмаїлі, Фернандо та Тарас Степаненко.

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