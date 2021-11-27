Зіграли на нервах. Динамо з пригодами здобуло три очки в Ужгороді

Завдяки голам Віктора Циганкова та Миколи Шапаренка кияни у Прем'єр-лізі обіграли Минай

Циганков відкрив рахунок у матчі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні в Ужгороді пройшов матч 16-го туру чемпіонату України з футболу. Минай поступився Динамо – 0:2.

Гостям удалося забити швидкий гол. Горін сфолив на Буяльському та рефері призначив пенальті. З 11 метрів точно пробив Циганков.

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Незабаром Гармаш міг подвоїти перевагу киян, але після його удару м'яч влучив у перекладину.

За весь перший тайм Минай жодного разу не вдарив по воротах Динамо! За те після перерви закарпатці змусили понервувати гостей.

Спочатку штанга врятувала киян після удару Селезньова.

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Потім арбітр думав призначити пенальті у ворота динамівців після падіння Ахмедзаде, але VAR підказав, що цього не варто робити.

Та й Месхі з ближньої дистанції мав мінімум потрапляти у площину воріт.

А у компенсований час Сидорчук прострілив у штрафний майданчик і Шапаренко поставив крапку у цьому матчі.

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Мінай – Динамо – 0:2

Голи: Циганков (12, пен.), Шапаренко (90+6)

Минай: Кучер, Гончар, Горін, Семенко (Матич, 46), Синегуб, Петрусенко, Книш, Кулієв, Хахльов (Месхі, 46), Білоног (Селезньов, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82).

Динамо: Бущан, Кендзьора (Караваєв, 77), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков (Антюх, 90+3), Буяльський, Вербич (Де Пена, 62), Гармаш (Шкурін, 76).

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