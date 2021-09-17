Безударний футбол: Десна і Рух забули про ворота

У матчі 8-го туру УПЛ обидві команди за 90 хвилин завдали лише три удари у ствір воріт. Один з них виявився результативним
Чернігів здобуває три очки / Фото: ФК "Десна" Чернігів
Сьогодні в Чернігові стартував восьмий тур чемпіонату України
по футболу. Десна приймала Рух.
Чернігівський клуб претендує на медалі, а львів'яни можуть замахнутися на участь в єврокубках. Загалом, мотивація повинна бути у двох. Але по факту, команди провели просто нудний матч.
Судіть самі. За весь перший тайм на дві команди – два удари. І нуль – у ворота!
Нічого суттєвого не змінилося і в другій половині гри. Але удача посміхнулася господарям поля. Але 90-й хвилині Тотовицький головою відправив м'яч у сітку. Це був всього другий удар чернігівського клубу в "рамку" воріт.
Десна – Рух – 1:0
Гол: Тотовицький (90)
Десна: Мисак, Жук (Завійський, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цимбалюк, Картушов, Болбат (В. Волошин, 87), Домбровський, Арвеладзе, Тотовицький, Калитвинцев, Безбородько (Будковський, 46).
Рух: Паньків, Гагун, Білий, Мисик, Карасюк, Федорчук, Климчук, Мартинюк, Б. Бойчук (Лях, 83), Притула (Сич, 73), Борячук (Кондраков, 83).
Турнірна таблиця
1
7
6
1
0
22
2
20
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Забиті
22
Пропущені
2
Різниця
20
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В
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5
1
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14
4
10
16
Забиті
14
Пропущені
4
Різниця
10
Результати останніх матчів:
В
Н
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8
5
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12
12
0
16
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
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П
П
В
4
7
4
2
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8
5
3
14
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
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12
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Забиті
12
Пропущені
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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6
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3
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13
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13
Пропущені
7
Різниця
6
Результати останніх матчів:
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7
3
2
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13
9
4
11
Забиті
13
Пропущені
9
Різниця
4
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
7
3
2
2
8
7
1
11
Забиті
8
Пропущені
7
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
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Н
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9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
Н
10
7
2
1
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8
12
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7
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
11
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті
5
Пропущені
7
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
Н
П
12
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
13
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
В
П
14
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забиті
3
Пропущені
12
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
В
15
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті
11
Пропущені
16
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
П
16
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забиті
4
Пропущені
13
Різниця
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Результати останніх матчів:
П
П
П
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