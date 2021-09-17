17 вересня 19:30
Десна 1
Рух 0
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Безударний футбол: Десна і Рух забули про ворота

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 вересня, 21:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У матчі 8-го туру УПЛ обидві команди за 90 хвилин завдали лише три удари у ствір воріт. Один з них виявився результативним
Чернігів здобуває три очки
Чернігів здобуває три очки / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Сьогодні в Чернігові стартував восьмий тур чемпіонату України по футболу. Десна приймала Рух.

Чернігівський клуб претендує на медалі, а львів'яни можуть замахнутися на участь в єврокубках. Загалом, мотивація повинна бути у двох. Але по факту, команди провели просто нудний матч.

Реклама

Судіть самі. За весь перший тайм на дві команди – два удари. І нуль – у ворота!

Нічого суттєвого не змінилося і в другій половині гри. Але удача посміхнулася господарям поля. Але 90-й хвилині Тотовицький головою відправив м'яч у сітку. Це був всього другий удар чернігівського клубу в "рамку" воріт.

Десна – Рух – 1:0

Реклама

Гол: Тотовицький (90)

Десна: Мисак, Жук (Завійський, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цимбалюк, Картушов, Болбат (В. Волошин, 87), Домбровський, Арвеладзе, Тотовицький, Калитвинцев, Безбородько (Будковський, 46).

Рух: Паньків, Гагун, Білий, Мисик, Карасюк, Федорчук, Климчук, Мартинюк, Б. Бойчук (Лях, 83), Притула (Сич, 73), Борячук (Кондраков, 83).

Реклама

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті 22
Пропущені 2
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
Шахтар Шахтар Шах
7
5
1
1
14
4
10
16
Забиті 14
Пропущені 4
Різниця 10
Результати останніх матчів: В Н В В П
3
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П В
4
Олександрія Олександрія Оле
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
7
4
1
2
12
8
4
13
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В В П В
6
Ворскла Ворскла Вор
7
3
3
1
13
7
6
12
Забиті 13
Пропущені 7
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П В Н В
7
Зоря Зоря Зор
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті 13
Пропущені 9
Різниця 4
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Верес Верес Вер
7
3
2
2
8
7
1
11
Забиті 8
Пропущені 7
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В В Н П
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
10
Інгулець Інгулець Інг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
Минай Минай Мин
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті 5
Пропущені 7
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н Н П Н П
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н Н П В П
14
Колос Колос Кол
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забиті 3
Пропущені 12
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н В
15
Маріуполь Маріуполь Мар
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті 11
Пропущені 16
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П П П
16
Львів Львів Льв
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забиті 4
Пропущені 13
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Десна
8
12:12
16
4
Олександрія
7
8:5
14
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Пʼятниця, 17 вересня
1:0
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти