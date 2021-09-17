Безударный футбол: Десна и Рух забыли о воротах

В матче 8-го тура УПЛ обе команды за 90 минут нанесли всего три удара в створ ворот. Один из них оказался результативным
Чернигов добывает три очка / Фото: ФК "Десна" Чернигов
Сегодня в Чернигове стартовал восьмой тур чемпионата Украины по футболу. Десна принимала Рух.
Черниговский клуб претендует на медали, а львовяне могут замахнуться на участие в еврокубках. В общем, мотивация должна быть у двоих. Но по факту, команды провели просто скучнейший матч.
Судите сами. За весь первый тайм на две команды – два удара. И ноль – в створ!
Ничего существенного не поменялось и во второй половине игры. Но удача улыбнулась хозяевам поля. Но 90-й минуте Тотовицкий головой отправил мяч в сетку. Это был всего второй удар черниговского клуба в "рамку" ворот.
Десна – Рух – 1:0
Гол: Тотовицкий (90)
Десна: Мысак, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цымбалюк, Картушов, Болбат (В.Волошин, 87), Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).
Рух: Панькив, Гагун, Белый, Мысык, Карасюк, Федорчук, Климчук, Мартынюк, Б.Бойчук (Лях, 83), Притула (Сыч, 73), Борячук (Кондраков, 83).
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