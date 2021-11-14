Жахливим стоячим нокаутом завершився чемпіонський поєдинок у жіночому боксі

У четвертому раунді Харпер пішла в атаку, але нарвалася на потужний правий хук, внаслідок чого бідолаха опинилась у стоячому нокауті.
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Баумгарднер навіть не помітила, що суперниця перебуває в прострації і кинулася добивати її, але в цей момент втрутився рефері і зупинив бій.
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Баумгарднер стала новою чемпіонкою світу, завоювавши титули WBC та IBO в супер-напівлегкій вазі.
Після поєдинку колишній чемпіон світу Тоні Беллью відзначив роботу рефері.
"Найважливіше, що я хотів би відзначити, – це чудова робота, зроблена там Марком Лайсоном. Тому що Террі Харпер спала на ногах.
Другий удар, який Марк Лайсон зупинив, справді міг завдати шкоди Террі Харпер", – цитує колишнього суперника Олександра Усика. talksport.com.