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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Жутким стоячим нокаутом завершился чемпионский поединок в женском боксе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 ноября, 08:52
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Поединок за два чемпионских пояса в женском боксе завершился эффектным нокаутом. Алисия Баумгарднер победила Терри Харпер и стала новой чемпионкой мира
Баумгарднер нокаутировала Харпер в четвертом раунде
Баумгарднер нокаутировала Харпер в четвертом раунде

В четвертом раунде Харпер пошла в атаку, но нарвалась на мощный правый хук, в результате чего бедняга оказалась в стоячем нокауте.

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Баумгарднер даже не заметила, что соперница находится в прострации и бросилась ее добивать, но в этот момент вмешался рефери и остановил бой.

Баумгарднер стала новой чемпионкой мира, завоевав титулы WBC и IBO в супер-полулегком весе.

После поединка бывший чемпион мира Тони Беллью отметил работу рефери.

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"Самое важное, что я хотел бы отметить, – это отличная работа, проделанная там Марком Лайсоном. Потому что Терри Харпер спала на ногах.

Второй удар, который Марк Лайсон остановил, действительно мог нанести ущерб Терри Харпер", – цитирует бывшего соперника Александра Усика talksport.com.

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