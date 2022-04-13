Зеленський не правий? Кличко розкритикував Україну за відмову прийняти Штайнмаєра

Колишній боксер не погоджується з позицією української влади, яка, за чутками, відмовилася прийняти у Києві президента ФРН

Володимир Кличко виступає за приїзд Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва

Сьогодні столицю України з офіційним візитом відвідали президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Разом з ними мав приїхати та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, однак у Києві відмовилися його приймати

Причиною називають тісні зв'язки політика з Росією та блокада з його боку жорстких санкцій щодо країни-агресора. Подейкують, що то була ініціатива президента України Володимира Зеленського.

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Втім, з такою позицією українського уряду не згоден колишній боксер, чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Щоправда, що в минулому президент Німеччини припустився багато помилок у політиці Росії, які завдали масових збитків в Україні. За це президент вибачився і визнав свої помилки. Я вважаю, що ми, як Україна, терміново маємо продовжувати будувати мости з Німеччиною. Під час мого візиту до Берліна, де я зміг поговорити з усіма важливими німецькими політиками, стало зрозуміло, що зустрічі віч-на-віч завжди вигідні.

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Німеччина є партнером номер один для України у фінансовій допомозі, надає гуманітарну допомогу, масово допомагає біженцям та посилає все більше зброї, хоча нам її потрібно ще більше. Зараз дуже важливо, щоб Україна разом із Німеччиною та всім Європейським Союзом мала чіткий спільний фронт проти російського вторгнення. Сподіваюся, що візит президента до Києва лише відкладається, це можна зробити найближчими тижнями".

Нагадаємо, що Володимир Кличко з початку повномасштабної війни перебував у Києві разом із братом Віталієм, який є мером столиці. Нещодавно боксер залишив Україну для переговорів із німецькими політиками.